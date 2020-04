Tông vào đuôi xe container đậu bên đường, hai mẹ con chết thảm

Hiện trường của vụ tai nạn khiến hai mẹ con bà Mai chết tại chỗ - Ảnh: H.T

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h sáng nay 22-4, chị Nguyễn Thị Thêm (27 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) chạy xe gắn máy chở mẹ chồng là bà Trần Thị Bạch Mai (60 tuổi) chạy trên quốc lộ 1 theo hướng từ Trung Lương- Mỹ Thuận.

Khi đến đoạn thuộc xã Long Định, huyện Châu Thành thì tông vào đuôi xe container do tài xế Lý Phong Điền (30 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đang đậu cùng chiều ven đường.

Cú va chạm mạnh làm hai mẹ con bà Mai ngã xuống đường và chết tại chỗ. Chiếc xe của chị Thêm bị hư hỏng nặng.

Bước đầu, theo cơ quan công an nhận định nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do tài xế Điền đậu xe không đặt biển báo hiệu và mở đèn cảnh cáo, một phần lỗi do chị Thêm lái xe không chú ý quan sát.

Tác giả: HOÀI THƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ