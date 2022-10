Tông trúng con bò băng qua đường, một cán bộ huyện tử vong

Ngày 25-10, lãnh đạo Công an huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) xác nhận thông tin một cán bộ công tác trên địa bàn huyện không may tử vong do tai nạn giao thông.

Nạn nhân tử vong sau khi tông trúng con bò băng qua đường

Theo đó, chiều cùng ngày, trong lúc điều khiển xe máy qua địa phận xã xã Đại Phong (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), anh Zơrâm Kiệu, cán bộ Đội quản lý thị trường huyện Đông Giang tông trúng một con bò chạy băng qua đường. Sau cú va chạm mạnh, anh Kiệu ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng huyện Đại Lộc đã khẩn trương có mặt tại hiện trường lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện thi thể anh Kiệu đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, trong chiều 25-10, tại địa bàn huyện Đại Lộc trời đổ mưa lớn, tầm nhìn hạn chế.

Mưa lớn ở Quảng Bình: 1 người tử vong, nhiều bản làng bị cô lập Tối 25-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) Quảng Bình cho biết trong ngày hôm nay, mưa lớn trên diện rộng đã khiến nhiều bản, làng ở 2 xã miền núi Trường Sơn và Trường Xuân, huyện Quảng Ninh bị cô lập, chia cắt. Lượng mưa kể từ 1 giờ đến 16 giờ ngày hôm nay đo được tại TP Đồng Hới là 243,8mm, khu vực Tân Mỹ, thị xã Ba Đồn 173,8mm; huyện Lệ Thủy 119.6 mm; Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh 150,2mm…. Tuyến đường độc đạo từ trung tâm xã vào bản Trung Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh bị ngập sâu. Ảnh: Cụ Tráng Mưa lớn đã khiến 9 bản, làng ở khu vực miền núi huyện Quảng Ninh: Dốc Mây, Trung Sơn, Ploang, Rìn Rìn, Hôi - Rấy, Nước Đắng thuộc xã Trường Sơn; Khe Dây, Hàng chuồn, Nà Lâm thuộc xã Trường Xuân bị cô lập, chia cắt. Trong khi đó, tại TP Đồng Hới, một số tuyến đường bị ngập sau trận mưa như trút trong hôm nay. Tại các tuyến đường như: Võ Nguyên Giáp, Hương Giang, Nguyễn Văn Trỗi…, một số điểm bị ngập sâu từ 20-30cm. Đáng chú ý, tình hình các hồ chứa tại Quảng Bình đã đạt gần hết công suất. Tại TP Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Bố Trạch…, toàn bộ các hồ dung tích đạt 100% khiến nhiều người dân lo lắng vì nếu tình hình mưa kéo dài, các hồ buộc phải xả lũ thì họ sẽ phải đối mặt với cảnh ngập lụt. Hình ảnh các ngầm tràn đi qua khu vực xã miền núi Trường Sơn bị ngập sâu. Ảnh: Cụ Tráng Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, chị H.T.N (SN 1988; trú bản Khe Giữa, xã Ngân Thuỷ, huyện Lệ Thủy) được một người đàn ông (chưa rõ danh tính) chở xe máy để về nhà, khi đến khu vực Ngầm 25, không may nước dâng cao khiến cả 2 bị cuốn trôi. Một số người dân khi phát hiện đã lao xuống nước để cứu nhưng chỉ cứu được người đàn ông, còn chị N. bị nước cuốn đi. Khoảng 30 phút sau, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách nơi bị nạn gần 200m.

Tác giả: Tr.Thường - Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động