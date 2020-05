Toàn cảnh kế hoạch rùng rợn của Bí thư xã giết cháu vợ, đốt xác trong ô tô tạo hiện trường giả để trục lợi bảo hiểm 18 tỷ đồng

Chiếc xe bán tải của Bí thư xã và thi thể cháy rụi trên Quốc lộ

Như tin tức trên báo chí đã đưa, khoảng 7 giờ ngày 4/5, trên Quốc lộ 28 (đoạn qua thôn Bon B'nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk G'Long), người dân phát hiện một chiếc ôtô bán tải bị cháy rụi, bên trong có 1 thi thể.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Người lao động

Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, gửi mẫu ADN cho đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để xác định danh tính nạn nhân. Tuy nhiên, do lửa cháy quá lớn, mẫu giám định đã bị nhiệt hóa, rất khó để xác định ADN nên công tác điều tra gặp khó khăn.

Cơ quan chức năng xác định chiếc xe bán tải là của ông Đỗ Văn Minh. Sau khi sự việc xảy ra, người nhà ông Minh đến hiện trường và nhận ra đồng hồ, chùm chìa khóa của ông trên xe. Vì thế, thi thể trong xe được giao cho gia đình ông Minh để tổ chức an táng.

Theo một nguồn tin, ông Minh từ Lâm Đồng qua Đắk Nông để làm vườn. Trên đường trở về Lâm Đồng thì xảy ra sự việc. Ông Minh có khoảng 30 ha đất tại Đắk Nông.

Xác chết cháy trong xe ô tô hé lộ điều bất thường

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, khi xảy ra vụ cháy xe, nhiều người cứ nghĩ đó là một tai nạn giao thông. Tuy nhiên, các điều tra viên đã nhận thấy đây là một vụ việc có nhiều điểm bất thường nên khẩn trương vào cuộc xác minh.

Mẫu ADN đã hé lộ tội ác rùng mình của nghi phạm

Tờ Dân trí thông tin, ngày 4/5/2020, Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố vụ án hình sự, đồng thời xác lập ban chuyên án, huy động lực lượng để điều tra vụ án.

Đến ngày 9/5, Viện khoa học Kỹ thuật hình sự có kết quả giám định ADN. Kết quả khẳng định, thi thể nạn nhân trên xe không phải là ông Đỗ Văn Minh - Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, chủ xe; mà là anh Trần Nho Vương (SN 1995, trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng; là cháu vợ của Minh).

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, Minh đang nợ số tiền lớn trên 10 tỷ đồng. Đầu năm 2020, đối tượng này mua một gói bảo hiểm trị giá hơn 200 triệu đồng, nếu Minh chết sẽ được hưởng khoản tiền bảo hiểm khoảng 18 tỷ đồng.

Bước đầu phán đoán có thể đối tượng đã âm mưu tìm một xác chết để thay thế mình, nhằm mục đích trốn nợ và để vợ con hưởng số tiền bảo hiểm trên.

Rùng mình lời khai của kẻ thủ ác

Theo Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đối tượng hành động rất dã man, lên ý đồ rất tỉ mỉ, hành động với ngay chính người thân của mình.

Đối tượng Đỗ Văn Minh

Báo Công an Nhân dân thông tin, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Minh khai nhận tại Cơ quan điều tra, do quá trình làm ăn, Minh có nợ số tiền hơn 10 tỷ đồng nên khoảng đầu tháng 4/2020, Minh nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ rồi tìm xác chết để trên xe ô tô và tạo hiện trường giả để mọi người lầm tưởng mình đã chết, nhằm mục đích xoá nợ và để vợ con được hưởng bảo hiểm mà Minh đã mua.

Ngày 25/4, Minh đến một tiệm mua bán xe máy cũ tại xã Quảng Khê, huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông mua 1 chiếc xe máy rồi đưa lên xe ô tô bán tải chở đến gửi tại nhà của anh K'Biển ở xã Quảng Khê. Sau đó Minh đánh xe ô tô đến một nghĩa địa tại xã Quảng Khê để đào mộ lấy xương nhưng không được nên đi về.

Đến khoảng 8h ngày 3/5, Minh đi mua 1 can xăng, 2 can dầu nhằm mục đích đốt xe. Đến khoảng 18h cùng ngày, Minh đến nhà rẫy nơi anh Trần Nho Vương (cháu vợ) đang ở và cả hai cùng nhau uống bia, sau đó cả hai lên giường nằm ngủ.

Đến khoảng 0h rạng sáng ngày 4/5, Minh đi lấy một cây rìu dựng ở ngoài cửa rồi đi vào chỗ anh Vương đang nằm ngủ. Minh dùng rìu đánh 2 nhát vào đầu anh Vương khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Minh đưa nạn nhân vào ghế sau xe ô tô của mình, chạy đến Km 146 300 thuộc địa bàn xã Đắk Som trên Quốc lộ 28 rồi tông vào một cột mốc ven đường nhằm tạo ra hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Sau đó, Minh kéo thắng tay, tắt máy rồi đưa nạn nhân lên ngồi ở ghế tài xế, thắt dây an toàn.

Minh lấy can xăng từ phía sau xe để trên ghế phụ trước, tháo đồng hồ và chùm chìa khoá bỏ lên ghế phụ rồi đóng cửa lại. Minh dùng bình gas mini có đầu khò đốt can dầu gần cửa sau bên phía tài xế rồi bỏ đi bộ về nhà anh K'Biên lấy xe mô tô gửi trước đó chạy xuống tỉnh Bình Phước thuê nhà nghỉ cho đến khi bị Công an bắt.

Nghi phạm từng đào mộ, dự kiến trộm thi thể nhưng bất thành

Đáng nói, trước khi sát hại anh Trần Nho Vương, Đỗ Văn Minh đã từng "tìm người chết" thay thế bằng việc trộm mộ.

Ngôi mộ mà đối tượng Minh dự kiến trộm thi thể nhưng bất thành

Thông tin trên Dân trí dẫn lời Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông trong buổi họp báo cho biết, trước đó, đối tượng Minh đã từng tìm đến nghĩa địa của xã Quảng Khê (huyện Đắk G'Long) với ý định đào trộm mộ của một người dân địa phương, mới mất cách đó 1 tuần, để tìm xác chết thay thế mình.

Tuy nhiên kế hoạch này không thành, dù đã đào đến nắp quan tài nhưng do quá mệt nên y đã bỏ cuộc.

Nghi phạm từng lập tài khoản Zalo khác, nhắn tin dặn dò con trai lo việc gia đình

Sau khi kế hoạch giả chết thành công, đối tượng Minh bỏ trốn nhưng vẫn thường xuyên xem camera của gia đình, nắm bắt cụ thể diễn biến tại nhà, kể cả lễ tang của chính mình.

Đối tượng Minh thừa nhận hành vi phạm tội của mình tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CAND

Thời điểm chiếc xe tải được phát hiện, gia đình đối tượng Minh bất ngờ nhận được tin nhắn báo ông này bị tai nạn ở tỉnh Đắk Nông từ "người đi đường". Điều này đặt ra nghi vấn, không có lý do gì một người đi đường lại biết số điện thoại của người nhà ông Minh để thông báo?

Bất ngờ hơn, trước đó đối tượng Minh còn chủ động lập một tài khoản Zalo khác rồi nhắn tin cho con trai với nội dung dặn dò chăm sóc gia đình.

Kế hoạch giết người tỉ mỉ, rùng rợn cuối cùng phục vụ cho mục đích... trục lợi bảo hiểm

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cũng thông tin ông Minh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, lên kế hoạch bài bản về kế hoạch giết người này. Trước khi gây án, ông Minh đã đến tiệm cầm đồ mua xe máy cũ gửi sẵn và mua xăng dầu bỏ trên xe.

Trong quá trình điều tra vụ án, công an tỉnh đã thu thập được nhiều thông tin quý giá, trong đó có thông tin về gói bảo hiểm nhân thọ.

Về nghi vấn trục lợi bảo hiểm, Đại tá Hồ Văn Mười đánh giá trong buổi họp báo sáng nay (11/5), đây là lần đầu tiên tại Việt Nam xảy ra vụ án giết người để trục lợi bảo hiểm, dù trên thế giới đã xảy ra nhiều. Đối tượng Minh đã lên kế hoạch tỉ mỉ với mục đích sau khi mình giả chết, món nợ 10 tỷ đồng sẽ được xóa, còn số tiền bảo hiểm sẽ cho vợ con hưởng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can. Đồng thời, tiếp tục điều tra để làm rõ có hay không việc tiếp tay của đồng phạm cho Đỗ Văn Minh.

