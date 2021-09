Tòa án nhân dân hai cấp Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại án

Trong 8 tháng đầu năm 2021, TAND hai cấp tỉnh Nghệ An thụ lý 8.341 vụ án các loại, đã giải quyết 5.982 vụ, đạt 72% . Số vụ việc còn lại mới thụ lý và đang trong thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật tố tụng.

Các vụ án hình sự được xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào xét xử oan người không có tội. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội. Việc xem xét, áp dụng hình phạt khác không phải là hình phạt tù đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Tòa án hai cấp tỉnh Nghệ An tiếp tục chú trọng việc tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo điều kiện và bảo đảm cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp, xây dựng quy chế phối hợp trong công tác nên các vụ án đều được đưa ra xét xử kịp thời, trong hạn luật định. Việc trả hồ sơ cho Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung về cơ bản đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật. 8 tháng đầu năm 2021, đã thụ lý 2.194 vụ án hình sự sơ thẩm /3.755 bị cáo; giải quyết 1.716 vụ/ 2.850 bị cáo, đạt tỷ lệ 78,5%; Thụ lý 256 vụ án hình sự phúc thẩm/356 bị cáo; xét xử, giải quyết 211 vụ/289 bị cáo, đạt tỷ lệ 82%.

Việc giải quyết các án dân sự sơ thẩm 8 tháng đầu năm đạt tỷ lệ 70 % (Thụ lý 5.560 vụ, việc; giải quyết 3.913 vụ, việc); Án dân sự phúc thẩm đạt tỷ lệ 57% (Thụ lý 167 vụ, việc; giải quyết 95 vụ). Việc giải quyết các án dân sự cơ bản đảm bảo đúng pháp luật, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích chính đáng của các bên đương sự.

Việc giải quyết các án hành chính sơ thẩm đạt tỷ lệ 30% (Thụ lý 133 vụ, giải quyết 40 vụ), án hành chính phúc thẩm đạt tỷ lệ 25% (Thụ lý 04 vụ, giải quyết 01 vụ).

TAND hai cấp tỉnh Nghệ An đã phối hợp với VKSND cùng cấp tổ chức 71 phiên tòa rút kinh nghiệm. Thực hiện công khai 3.966 bản án, quyết định có hiệu lực lên Cổng thông tin điện tử Tòa án.

Ban cán sự đảng TAND tỉnh phối hợp cùng Ban cán sự đảng VKSND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Nghệ An xây dựng và ký kết quy chế phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, công tác thi hành án hình sự trong 8 tháng đầu năm, Tòa án hai cấp đã ra quyết định thi hành án hình sự đối với 2.723 /2.723 bị án có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 100%.

TAND cấp đã giải quyết có hiệu quả việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đạt tỷ lệ 91,9%.

Trong 6 tháng triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại, Tòa án hai cấp tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 3.431 đơn khởi kiện các loại, trong đó số vụ việc đã chuyển sang hòa giải, đối thoại tại Tòa án (những vụ việc đã chỉ định Hòa giải viên) là 1.558 vụ việc; số vụ việc đã hòa giải thành, đối thoại thành: 606 vụ/ 1183 vụ (đạt tỷ lệ: 51,2%); số vụ việc đã ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành: 606 quyết định. Các trường hợp nộp đơn khởi kiện vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh-thương mại, lao động, hành chính thuộc trường hợp tiến hành hòa giải/ đối thoại tại Tòa án đều được Tòa án thông báo về quyền lựa chọn hòa giải/ đối thoại và lựa chọn Hòa giải viên.

Ký Quy chế phối hợp giữa Tòa án với Công an, Viện Kiểm sát, cơ quan Thi hành án dân sự

Ông Trần Ngọc Sơn, Chánh án TAND tỉnh Nghệ An, cho biết: Trong 8 tháng đầu năm 2021, lượng án tăng so với cùng kỳ, tỷ lệ giải quyết các vụ án đạt 72%, TAND hai cấp đã nỗ lực bằng nhiều giải pháp khắc phục khó khăn và đã đạt được kết quả công tác bước đầu, tạo nền cho việc hoàn thành nhiệm vụ của năm 2021, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, đảm bảo ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa được như mong muốn, nhất là số lượng lớn đơn khởi kiện hành chính liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án và một số vụ án dân sự phức tạp còn phải kéo dài thời gian giải quyết. Nguyên nhân là do án hành chính về quản lý đất đai phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều quy định của Nhà nước qua các thời kỳ; các vụ án dân sự tranh chấp đất đai, thừa kế tài sản thường rất phức tạp, quyết liệt, việc thu thập chứng cứ gặp khó khăn do các đương sự không hợp tác, các cơ quan quản lý, lưu giữ tài liệu không đầy đủ và không cung cấp được cho Tòa án kịp thời... Mặc dù vậy, Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ Thẩm phán tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ các thủ tục tố tụng, sẵn sàng đưa ra xét xử ngay khi các biện pháp giãn cách phòng, chống dịch Covid – 19 được giảm xuống.

Hướng tới chào mừng Ngày truyền thống TAND (13/9/1945 – 13/9/2021), Tòa án hai cấp Nghệ An thường xuyên tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong các đơn vị, gắn phong trào thi đua yêu nước với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng; bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như việc vi phạm thời hạn tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử.

