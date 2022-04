Tòa án Nghệ An xét xử trực tuyến vụ án đầu tiên trên địa bàn tỉnh

Bị cáo tham gia phiên tòa tại Trại tạm giam Công an tỉnh, bị hại tham gia phiên tòa tại điểm cầu Tòa án huyện Nghi Lộc, trong khi HĐXX và đại điện VKS tham gia phiên tòa tại điểm cầu Tòa án tỉnh.

Theo cáo trạng, đêm 17/10/2021, anh Nguyễn Xuân Tuấn và 2 người bạn đi hát karaoke tại 1 quán thuộc xóm 6, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Tuấn và 2 người bạn đi về theo bờ mương thoát nước trên cánh đồng thuộc xóm 6, xã Nghi Trung về hướng xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc. Mương thoát nước ngay sát cạnh trang trại chăn nuôi của gia đình Nguyễn Sỹ Huỳnh. Lúc này, Huỳnh đang ở trong trang trại, nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài nên đi ra kiểm tra, phát hiện Tuấn và nhóm bạn đang đứng trên cầu xi măng bắc qua mương thoát nước nên Huỳnh soi đèn pin vào ba người.

Sau khi soi đèn pin, do nghi ngờ nhóm của anh Tuấn đến bắt trộm gà vịt của gia đình mình nên Huỳnh quay vào trang trại lấy 1 con dao đuổi theo. Thấy có người đuổi theo, anh Tuấn, Phúc và Cường bỏ chạy. Anh Tuấn chạy cách cầu xi măng khoảng 20m thì bị trượt ngã, khi anh Tuấn vừa đứng dậy thì bị Huỳnh cầm dao chạy đến và chém 1 nhát trúng vào vùng đầu bên trái của anh Tuấn.

Giám định pháp y về thương tích kết luận anh Tuấn bị một vết thương từ đỉnh chẩm bên trái qua tai bên trái xuống góc hàm bên trái, mất hơn 1/3 vành tai bên trái; vỡ bản ngoài xương chẩm bên trái kích thước đường vỡ 08 mm, tỷ lệ tổn thương cơ thể 19%.

Ngày 18/10/2021, Nguyễn Sỹ Huỳnh ra đầu thú tại Công an huyện Nghi Lộc và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 31/12/2021, Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc xét xử và quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Sỹ Huỳnh 2 năm tù; buộc bị cáo Nguyễn Sỹ Huỳnh phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho anh Nguyễn Xuân Tuấn tổng số tiền hơn 131 triệu đồng.

Sau khi xét xử sơ thẩm, người bị hại Nguyễn Xuân Tuấn kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt và tăng mức bồi thường đối với bị cáo Huỳnh.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xém xét toàn bộ vụ án, cân nhắc các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên giữ nguyên mức xử phạt 2 năm tù đối với Nguyễn Sỹ Huỳnh và chấp nhận một phần kháng cáo về tăng chi phí bồi thường của bị hại Nguyễn Xuân Tuấn.

Đây là phiên tòa trực tuyến đầu tiên được triển khai ở Nghệ An. Diễn biến phiên tòa được ghi hình và gửi 21 đơn vị Tòa án cấp huyện để học tập, rút kinh nghiệm, áp dụng và triển khai trong thời gian tới. Từ cuối tháng 4/2022 đến cuối tháng 5/2022 dự kiến sẽ có trên 10 phiên tòa xét xử trực tuyến được các TAND hai cấp tỉnh Nghệ An thực hiện. TAND tỉnh sẽ là đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn TAND cấp huyện triển khai xét xử trực tuyến đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Ông Trần Ngọc Sơn, Thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Nghệ An cho biết: "Trong tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, một số người tham gia tố tụng vắng mặt khiến cho các phiên tòa bị hoãn nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết án của các đơn vị thuộc TAND tỉnh Nghệ An. Hơn nữa, Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng, khoảng cách giữa các huyện lớn nên việc tổ chức phiên tòa trực tuyến có ý nghĩa rất to lớn đối với người dân là hạn chế việc đi lại xa, tiết kiệm thời gian và kinh phí cho người tham gia tố tụng. Đặc biệt đối với những vụ án có bị cáo bị tạm giam, việc xét xử trực tuyến sẽ tiết kiệm được rất nhiều cho ngân sách nhà nước vì lực lượng công an không phải trích xuất bị cáo và phân công nhiều lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa".

Chánh án TAND tỉnh Nghệ An cho biết thêm, để đưa vụ án ra xét xử trực tuyến, TAND tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an, VKSND tỉnh Nghệ An chọn một số vụ án hình sự có ít người tham gia tố tụng để có thể thực hiện những phiên tòa trực tuyến đầu tiên, trong phạm vi tối đa 3 điểm cầu: Trung tâm tại phòng xử án, điểm cơ sở giam giữ và tại trụ sở VKS. Sau khi xét xử thí điểm các phiên tòa hình sự, TAND tỉnh Nghệ An sẽ rút kinh nghiệm để tiến tới thực hiện thí điểm xét xử trực tuyến các phiên tòa hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại; tổ chức các phiên hòa giải, đối thoại, các buổi làm việc khi có nhiều người tham gia tố tụng, đương sự ở xa... Đây cũng là được coi là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số Tòa án cũng như xây dựng Tòa án điện tử, bắt kịp xu hướng với thế giới và Tòa án các nước phát triển.

