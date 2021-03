Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: PQ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định, năm 2020 cùng với cả nước, Nghệ An thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh COVID -19, thiên tai, hạn hán, mưa lũ.

Với sự quyết liệt, chủ động, điều hành linh hoạt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong tỉnh, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tương đối toàn diện.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt 84.625 tỷ đồng, tăng 4,45%. Trong đó, khu vực nông lâm ngư nghiệp đạt 18.473 tỷ đồng, tăng 4,99%; khu vực công nghiệp – xây dựng đạt 25.860 tỷ đồng, tăng 7,92%; khu vực dịch vụ đạt 36.023 tỷ đồng, tăng 2,22%; thuế sản phẩm đạt 4.269 tỷ đồng, tăng 1,07%. GDRP bình quân đầu người đạt 43,15 triệu đồng. Thu ngân sách cả năm đạt 17.363 tỷ đồng...

Tính đến cuối năm 2020 toàn tỉnh đã có 280/411 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; dự kiến có 6 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn NTM.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,42%. Công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường, không để dịch bệnh lớn xảy ra; chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID -19 có hiệu quả.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tin tưởng, với niềm tin, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để thực hiện thắng lơi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tặng Bằng khen cho 6 Đảng bộ cấp trên cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh năm 2021; tặng Cờ thi đua cho Công an tỉnh Nghệ An vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

