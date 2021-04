Tình tiết mới vụ 8 thiếu nữ trong "động quỷ" bị lột đồ, chích điện ép bán dâm

Ngày 18/4, Tri Thức Trực Tuyến dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã khởi tố bị can Phạm Ngọc Tiên (27 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thương) và Phạm Công Đạt (20 tuổi, ngụ thị trấn Sông Vệ) về tội Cố ý gây thương tích và Làm nhục người khác.

Bên cạnh đó, công an còn triệu tập, xử lý hành chính với Tạ Thái Trường (30 tuổi, ngụ huyện Bình Sơn), nhân viên phục vụ quán karaoke Hoàng Gia về hành vi Không tố giác tội phạm.

Thông tin về sự việc trước đó, VOV cho hay, người đàn ông ở huyện Ba Tơ gửi đơn đến Công an kêu cứu về trường hợp con gái mình vừa thoát khỏi quán karaoke Hoàng Gia, ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa. Tại đây, con gái ông đã bị giam giữ, tra tấn và ép bán dâm.

Theo đó, đến trưa 9/4, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Tư Nghĩa đột kích quán karaoke Hoàng Gia bắt giữ do Phạm Ngọc Tiên và Phạm Công Đạt quê xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, giải cứu 8 tiếp viên nữ đang bị nhốt trong phòng.

Qua điều tra ban đầu, Tiên là quản lý của quán karaoke, Đạt được giao trực tiếp trông coi quán và quản lý nhân viên nữ.

Hàng ngày, Đạt điều hành các nữ nhân viên phục vụ khách hát karaoke tại phòng và chở đi bán dâm cho khách ở khách sạn. Tiền của khách trả sau khi mua dâm đều bị Phạm Ngọc Tiên thu lại.

Trong thời gian làm việc tại quán, các nạn nhân thường xuyên bị Tiên và Đạt đánh đập, tra tấn nhục hình như lột đồ, nằm trên khung sắt, châm điện, chặt ngón tay, uy hiếp tinh thần... Khi một nhân viên bị tra tấn, hai đối tượng này bắt các nữ nhân viên khác phải chứng kiến.

Mọi sinh hoạt hàng ngày của các nữ nhân viên đều bị các đối tượng giám sát chặt chẽ qua hệ thống camera và đàn em theo dõi...

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

