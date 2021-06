Tỉnh Nghệ An: Chống lây nhiễm chéo ở khu cách ly

Tính đến chiều 27-6, tỉnh Nghệ An đã phát hiện 72 ca dương tính với virus SARS-Cov-2. Hiện nay, Nghệ An đang cách ly, theo dõi sức khỏe gần 30.000 người để phòng dịch Covid-19. Trong đó, hơn 26.000 người cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà; hơn 3.000 người cách ly tập trung, trong số này gần 2.500 trường hợp thuộc diện F1. Đến nay, hơn 35.000 người ở Nghệ An đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19.