Tìm thấy số tiền bị mất trong túi của người giúp việc, cô vợ trẻ choáng váng khi phát hiện ra toàn bộ chân tướng sự việc

Người vợ trẻ trong câu chuyện này vốn xuất thân từ một vùng nông thôn và luôn mang trong mình mong ước được lên thành phố để sinh sống, làm việc.

Trong một lần xem mắt, cô đã có cơ hội quen biết và nên duyên với người chồng hiện tại - một người đàn ông đến từ thành phố.

Chồng của cô sở hữu vẻ bề ngoài sáng sủa, gia đình có điều kiện, hơn nữa nhà trai lại rất mực yêu quý cô con dâu tương lai này. Cũng bởi vậy nên không lâu sau đó, họ đã tiến tới hôn nhân trong sự ủng hộ hết mực của hai bên gia đình.

Sau khi kết hôn, cô dâu mới đã sống trong thế giới ngập tràn hạnh phúc. Từ lúc hay tin cô mang thai con trai, cả gia đình nhà chồng đều không muốn để cho cô đi làm. Họ còn tận tình tới mức thuê cả giúp việc để lo toan việc nhà và chăm sóc hai mẹ con.

Thế nhưng vài ngày trước đó, cô bất ngờ phát hiện trong nhà bị mất đi số tiền 1 vạn nhân dân tệ (xấp xỉ 36 triệu Việt Nam đồng). Số tiền này vốn được cô cất kỹ ở trong tủ quần áo.

Vì nghi ngờ người giúp việc lấy trộm nhưng không có chứng cứ, cô đã lén lút kiểm tra túi của đối phương. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, toàn bộ số tiền bị mất trong nhà đều nằm trong đó.

Sau khi có đủ bằng chứng, cô đã gọi người giúp việc tới để đối chất. Ban đầu, chị này cương quyết không thừa nhận rằng mình đã lấy số tiền ấy.

Tuy nhiên sau khi bị dọa sẽ báo cảnh sát, chị giúp việc cuối cùng đã nói ra toàn bộ chân tướng gây sốc.

Hóa ra, số tiền kia chính là do người chồng trực tiếp đưa vào tay chị. Lý do là bởi người đàn ông ấy đã ngoại tình nhưng không may bị chị phát hiện.

Vì muốn che giấu lỗi lầm của mình, anh ta đã dùng 1 vạn tệ này nhằm mục đích mua chuộc chị giúp việc.

Sau khi nghe được sự thật ấy, người vợ trẻ lập tức sụy sụp rồi òa khóc. Hóa ra, đằng sau cuộc hôn nhân tưởng như hạnh phúc với người chồng đến từ thành phố ấy lại là bao nhiêu dối trá và tủi nhục mà tới ngày hôm nay cô mới nếm trải.

Thế nhưng dù khó lòng chấp nhận được sự thật kinh khủng kia, người vợ trẻ vẫn không biết làm thế nào, bởi trong bụng cô còn đang có một đứa con sắp sửa chào đời...

Tác giả: Trần Khánh Linh

Nguồn tin: phapluatbandoc.giadinh.net.vn