Tìm được đoạn camera ghi hình TS Bùi Quang Tín trước khi tử vong

Công an TP.HCM kiểm tra lại hiện trường TS Bùi Quang Tín tử vong chiều 28-4 - Video: NGỌC KHẢI

Ngày 29-4, theo nguồn tin Tuổi Trẻ Online, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã trích xuất một góc camera có ghi lại hình ảnh tiến sĩ Bùi Quang Tín (44 tuổi, giảng viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) trước khi rơi xuống tầng trệt tử vong.

Ngoài góc camera ghi lại hình ảnh này, cơ quan chức năng cũng làm việc với một nhân chứng được cho là đã nhìn thấy tiến sĩ Bùi Quang Tín trước khi rơi xuống tầng trệt tử vong.

Đây là những cơ sở quan trọng trong quá trình điều tra cái chết của tiến sĩ Tín. Tuy nhiên cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ, phối kiểm các kết quả khác về kỹ thuật hình sự để có hướng xử lý tiếp theo.

Trước đó khoảng 12h30 ngày 5-4, tại căn hộ D14.11 chung cư New Sài Gòn (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) của ông Trần Việt Dũng (32 tuổi, viện trưởng Viện đào tạo quốc tế Trường ĐH Ngân hàng) có tổ chức tiệc cùng 8 người đang làm việc tại Trường ĐH Ngân hàng, trong đó có ông Tín.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, một bảo vệ đang trực tại tầng trệt block D2 chung cư New Sài Gòn nghe một tiếng động lớn. Bảo vệ này đi đến khu vực giếng trời kiểm tra, phát hiện một người đàn ông nằm bất động do rơi từ trên cao xuống và trình báo công an.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ TS Bùi Quang Tín - Ảnh: NGỌC KHẢI

Nhận tin báo, Công an huyện Nhà Bè có mặt tại hiện trường, xác định người tử vong là ông Tín. Sau đó, Công an huyện hoàn tất thủ tục điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ lên văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.

Ngày 8-4, bà Nguyễn Thanh Bích (vợ tiến sĩ Tín) có đơn gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và Viện KSND cùng cấp, yêu cầu khởi tố vụ án hình sự liên quan đến cái chết bất ngờ của chồng bà.

Tại đơn yêu cầu, bà Bích dẫn một số mâu thuẫn trong lời khai các bên liên quan, các nghi vấn từ việc chứng kiến khám nghiệm tử thi… và cho rằng việc ông Tín rơi từ tầng 14 của căn hộ chung cư là do có người khác hãm hại.

Từ đó, bà Bích đề nghị khởi tố vụ án hình sự, điều tra làm sáng tỏ cái chết của chồng bà. Đồng thời bà Bích ký đơn mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong giai đoạn điều tra và các bước liên quan.

Tác giả: SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ