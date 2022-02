Tiết lộ điều ít ai biết về bàn thắng của Văn Đức vào lưới Trung Quốc

Ở chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc vào ngày 1/2/2022 (Tức ngày mùng 1 Tết Âm lịch), Phan Văn Đức - dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị song đã tạo ra siêu phẩm cực kỳ ấn tượng.

Tình huống sút xa ghi bàn của cầu thủ này càng tạo thêm sự tuyệt vời cho chiến thắng mà chúng ta có được trước đối phương. Có một điều vô cùng đặc biệt ở pha lập công tiền vệ ấy thực hiện cho tuyển quốc gia.

Cụ thể, bàn thắng vào lưới Trung Quốc là lần đầu tiên Văn Đức ghi bàn cho tuyển Việt Nam trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là lần thứ 4 anh lập công ở màu áo đội tuyển song trước đó, 3 bàn thắng mà anh từng ghi được thực hiện ở những sân đấu khác như: sân Hàng Đẫy (AFF Cup 2018), Panaad (Philippines, AFF Cup 2018) và Bishan (Singapore, AFF Cup 2021).

Bàn thắng của Văn Đức vào lưới Trung Quốc

Rõ ràng, bàn thắng nói trên mang ý nghĩa rất lớn đối với cá nhân ngôi sao sinh năm 1996 bởi nó không chỉ giải toả áp lực cho Văn Đức mà đồng thời còn góp phần tạo nên chiến thắng trọn vẹn và đầy thuyết phục của tuyển Việt Nam trong ngày mùng 1 Tết Âm lịch.

Với 3 điểm có được, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng tạo ra lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á tại vòng loại 3 World Cup. Cụ thể, chúng ta là đội bóng đầu tiên của khu vực giành được ít nhất một chiến thắng tại vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup.

Trước đó, chỉ có Thái Lan từng 2 lần tham dự vòng loại ấy song trong các năm 2022 cùng với 2018, đội bóng xứ chùa vàng đều không thể có được thắng lợi nào.

Quả thực, 3 điểm trước Trung Quốc mang tới niềm vui sướng vỡ oà cho hơn 100 triệu người dân Việt Nam. Đây là động lực lớn để thầy trò Park Hang Seo hướng tới 2 trận đấu gặp Nhật Bản và Oman vào tháng 3 tới.

Chiến thắng vừa qua chưa thể giúp chúng ta thoát khỏi vị trí cuối bảng nhưng đây là kì tích của bóng đá nước nhà.

