Tích trữ gần 1 tạ pháo để bán dần

Ngày 13/10, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá đường dây mua bán pháo nổ với sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài địa bàn, thu giữ tang vật là 100 bánh pháo loại 36 cối có trọng lượng 89,1 kg.

Đối tượng Trần Thị Bé cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng đầu tháng 10/2021, qua nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện Đặng Thái Bình (SN 1985), trú tại xóm Hồng Thịnh, xã Diễn Hồng, Diễn Châu có dấu hiệu móc nối với Trần Thị Bé (SN 1980), trú tại xóm Bắc Kim Hòa, Nghi Thuận để đưa pháo nổ từ Diễn Châu đưa vào huyện Nghi Lộc cất giấu và đem đi tiêu thụ kiếm lời.

Ngày 10/10/2021, nhận được thông tin Đặng Thái Bình đưa một số lượng lớn pháo nổ gửi tại nhà Trần Thị Bé, lực lượng Công an đã tiến hành các biện pháp giám sát nhà đối tượng.

Cơ quan công an vận động đối tượng Đặng Thái Bình ra đầu thú.

Đến 19h ngày 11/10/2021, Công an thị xã Cửa Lò thông tin trong chuyên án bắt pháo của Công an Cửa Lò vừa khám phá, có liên quan đến Trần Thị Bé. Kết hợp các tài liệu liên quan, Công an huyện Nghi Lộc đã mời Trần Thị Bé lên trụ sở xã Nghi Thuận làm việc. Bé đã khai nhận hành vi của mình, đồng thời xin giao nộp số pháo mà Đặng Thái Bình gửi tại nhà, gồm 100 bánh pháo, loại 36 cối, tổng trọng lượng 89,1 kg.

Căn cứ lời khai của Trần Thị Bé, Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp Công an Cửa Lò vận động được Đặng Thái Bình ra đầu thú. Bình khai nhận, số pháo đem vào gửi tại nhà Trần Thị Bé để đem đi tiêu thụ là pháo Bình tích trữ tại Lào, mỗi lần đi về Việt Nam, Bình mang theo một số ít và cất giấu ở nhà.

Tác giả: Minh Tâm – Xuân Bắc

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân