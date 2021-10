Mới đây, đại diện tỉnh Quảng Trị, ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã có những chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ xoay quanh khoản tiền từ thiện quyên góp ủng hộ tại địa phương của ca sĩ Thủy Tiên.

Theo đó, ông Đào Mạnh Hùng khẳng định việc ca sĩ trao tiền hỗ trợ cho những người dân tại Quảng Trị sau đợt bão lũ cuối năm 2020 lưu truyền xôn xao MXH là thật. Tổng số tiền từ thiện tại Quảng Trị rơi vào khoảng 33,4 tỷ đồng.

Lý giải về lý do những con số 'khoảng' trong văn bản, ông Hùng cho biết đó là do số hộ và số tiền mà đoàn từ thiện của nữ ca sĩ Thủy Tiên đã trao cho người dân tại đây chưa có con số chính xác.

Cách đây ít giờ trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Thủy Tiên tiếp tục lên tiếng làm rõ về khoản tiền từ thiện tại tỉnh Quảng Trị.

Biên bản xác nhận của tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cụ thể trên Fanpage FC Thủy Tiên đã gửi lời cảm ơn đến ông Đào Mạnh Hùng o đã làm rõ số tiền từ thiện khoảng 33,4 tỷ đồng, cũng như một lần nữa nhấn mạnh việc rất khó có thể xác định rõ số tiền đã chi.

Theo chia sẻ của Thủy Tiên, một trong những lý do khó có thể xác định rõ số tiền đã chi là do nhiều lần vợ chồng nữ ca sĩ đã bỏ tiền túi để làm từ thiện. Ngoài ra, do nhiều gia đình khó khăn không có trong danh sách nhưng vợ chồng Thủy Tiên vẫn ủng hộ.

Thủy Tiên lên tiếng lý giải việc không thống kê được chính xác số tiền từ thiện tại Quảng Trị giữa ồn ào sao kê. Ảnh: Facebook

Fanpage này cũng cho biết dù lần 1 làm từ thiện tại Quảng Trị, Thủy Tiên và Công Vinh không liên hệ UB Mặt trận Tổ Quốc nhưng cả hai đã liên hệ trực tiếp với chính quyền.

Hiện những chia sẻ này của nữ ca sĩ Thủy Tiên đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và xuất hiện nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều.

Thủy Tiên trong chuyến từ thiện tại miền Trung. Ảnh: Internet

Liên quan đến việc các địa phương lần lượt lên tiếng về khoản tiền kêu gọi ủng hộ của Thủy Tiên - Công Vinh trong đợt lũ lụt miền Trung 2020, trước đó, Bộ Công an đã ra thông báo đề nghị công an các địa phương tiến hành kiểm tra xác minh.

Cụ thể, C02 đã gửi văn bản yêu cầu CA TP HCM tiến hành rà soát đơn tố cáo có liên quan đến các cá nhân kêu gọi từ thiện. Trong công văn nêu rõ các cá nhân như Võ Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng.

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: Đời sống & Pháp luật/NĐT