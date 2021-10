Thượng úy cảnh sát bị "con nghiện" đâm nhiều nhát trong lúc làm nhiệm vụ

Công An Nhân Dân Online thông tin, vào chiều ngày 6/10, Trung tá Phan Trung Việt, Trưởng Công an phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM, đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Tân Bình về việc một cán bộ Công an phường bị thương rất nặng, do đối tượng nghiện ma tuý tấn công.

Cụ thể, vào khoảng 9h50 cùng ngày, Thượng úy Nguyễn Đức Bằng, Cảnh sát khu vực (CSKV) xuống địa bàn nắm tình hình, đối tượng tại ở khu vực 25 khu phố 7 và mời đối tượng Lê Hoàng Vũ (sinh năm 1996, thường trú tại số 2321 (181/7A) Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình) về phường làm việc, thử test ma tuý.

Vừa tới nơi, Thượng úy Bằng thấy Vũ đứng trước nhà có biểu hiện sử dụng ma túy nên đã mời Vũ lên trụ sở thì người này không hợp tác. Trong lúc Thượng úy Bằng gọi điện báo cáo lãnh đạo đơn vị thì bất ngờ Vũ đi lại rút dao tấn công vào đùi Thượng úy Bằng.

Ngay sau đó, người dân xung quanh chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, đối tượng Vũ vẫn manh động, tiếp tục lao vào tấn công Thượng úy Nguyễn Đức Bằng bằng dao. Khi bị thương, Thượng úy Nguyễn Đức Bằng đã phải quay lưng đi tránh về phía nhà số 181/13 Hồng Lạc, nhưng đối tượng Vũ vẫn tiếp tục dùng dao đuổi theo đâm liên tiếp vào phía sau lưng. Thượng úy Nguyễn Đức Bằng được người dân đưa vào nhà số 181/13 Hồng Lạc phường 10 để sơ cứu và cấp báo công an phường.

Đối tượng Lê Hoàng Vũ. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng Online

Nhận tin báo, công an đã nhanh chóng có mặt khống chế, bắt giữ Vũ về trụ sở. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đưa Thượng úy Bằng đi cấp cứu.

Trung tá Phan Trung Việt, Trưởng Công an phường 10, cho biết, sau khi bị trọng thương, thượng úy Nguyễn Đức Bằng được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất và được mổ cấp cứu. Theo nhận định ban đầu của bác sĩ, anh Bằng bị thương ở má, hốc mắt, có vết đâm ở đùi trái và nhiều vết đâm ở sau lưng, bị mất máu nhiều dẫn đến tràn dịch màn phổi.

Vết thương sau lưng rất sâu, bị chém gãy xương sườn. Vết chém ở tay phải bị đứt gân nhiều nên phải mời bác sĩ Chấn thương chỉnh hình đến mổ và nối gân. Ca mổ kéo dài 2 giờ và hiện sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định, bệnh nhân tỉnh táo, đang tiếp tục được theo dõi.

Tác giả: Bích Thảo

Nguồn tin: Đời sống & Pháp luật

