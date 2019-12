Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng các đơn vị nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam

Cùng đi có các đ/c Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, và và đại diện HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thay mặt đoàn công tác đã gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Tặng hoa, chúc mừng tập thể chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận và biểu dương những thành tích của lực lượng biên phòng trong bảo vệ chủ quyền biên giới; an ninh trật tự vùng biển; vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Nghệ An có bờ biển dài trên 84 km và đường biên giới trên bộ giáp nước bạn Lào 419km, nên việc hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên sẽ rất nhiều khó khăn.

Đại tá Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An báo cáo nhanh những thành tích nổi bật của đơn vị với đoàn công tác.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, lực lượng biên phòng Nghệ An luôn khắc phục khó khăn, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tiếp đó, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã đến chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: những bước phát triển của tỉnh Nghệ An trong nhiều năm quan có sự đóng góp rất quan trọng của LLVT tỉnh nhà.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu cảm ơn sự quan tâm của các đ/c lãnh đạo tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, toàn thể lực lượng vũ trang tỉnh nhà phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm qua của Quân đội nhân dân Việt Nam; xây dựng lực lượng ngày càng tinh nhuệ, chính quy, hiện đại; xây dựng các đơn vị vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường đoàn kết nội bộ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong mọi tình hình mới.