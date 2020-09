Thương dân bệnh tật, Trưởng xóm ghép vào hộ cận nghèo để được hưởng bảo hiểm y tế

“Cuối năm 2019, gia đình ông Minh xin vào danh sách để bình xét hộ cận nghèo nhưng không đủ điểm. Do vậy, tôi đã ghép ông Minh vào một nhà cận nghèo và bà Thương vào một nhà khác để hưởng bảo hiểm y tế. Hai vợ chồng này khổ quá đi, tôi làm vì thương chứ không phải để trục lợi”, bà Thanh phân trần.

“Râu ông nọ chắp cằm bà kia”

Thời gian gần đây, người dân tại xóm Liên Giang, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An xôn xao về việc một số cá nhân không thuộc hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn, nhưng vẫn được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 vừa qua. Theo bình xét năm 2020, xóm có 22 hộ cận nghèo. Nhưng sau khi chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 thì mới phát hiện xóm này nảy sinh lên 29 hộ. Đặc biệt, người dân còn phát hiện hàng chục nhân khẩu không thuộc hộ cận nghèo, nhưng vẫn được nhận tiền hỗ trợ Covid-19.

Ông Nguyễn Gia Minh được ghép vào hộ cận nghèo để được hưởng bảo hiểm.

Để rộng đường dư luận, phóng viên Người Đưa Tin Pháp Luật đã làm việc với bà Trần Thị Thanh, Trưởng xóm Liên Giang. Khi được hỏi về việc này, bà Thanh xác nhận: “Trong xóm có một số hoàn cảnh rất khó khăn, họ đều là những người ốm yếu và bệnh tật nhưng lại không được hưởng các chế độ chính sách do gia đình không phải hộ nghèo, cận nghèo. Vì vậy, tôi đã ghép vào những gia đình cận nghèo để họ có thẻ bảo hiểm y tế khi đi viện”.

Theo vị trưởng xóm này, tháng 11/2019, xóm tiến hành bình xét hộ nghèo và cận nghèo cho năm 2020. Theo chỉ tiêu của xã thì xóm Liên Giang có 22 hộ cận nghèo. Tuy nhiên, sau đó xóm đã xin thêm 7 hộ có hoàn cảnh khó khăn, thành ra có tổng cộng là 29 hộ cận nghèo với 133 nhân khẩu. Đây là những hộ đã được người dân biểu quyết và đồng thuận.

Tuy nhiên, sau đó, bà Thanh còn ghép thêm 29 nhân khẩu bên ngoài vào trong danh sách những gia đình hộ cận nghèo. Như vậy, tổng cộng xóm có 29 hộ cận nghèo với 162 nhân khẩu. Trong đó, 22 người ghép vào gia đình người thân, còn lại có 7 người được ghép vào nhân khẩu của gia đình người khác.

“Mục đích ban đầu là do thấy họ khổ quá, nên mới ghép vào hộ cận nghèo. Nhưng tôi không ngờ dịch Covid-19 xuất hiện nên Nhà nước có gói hỗ trợ cho các gia đình chính sách. Bởi vì những người này lại có trong danh sách hộ cận nghèo nên họ được nhận chế độ”, bà Thanh nói.

Ông Minh đau ốm thường xuyên, còn bà Thương bị bướu cổ ác tính.

“Cuối năm 2019, gia đình ông Minh xin vào danh sách để bình xét hộ cận nghèo nhưng không đủ điểm. Do vậy, tôi đã ghép ông Minh vào một nhà cận nghèo và bà Thương vào một nhà khác để hưởng bảo hiểm y tế. Hai vợ chồng này khổ quá đi, tôi làm vì thương chứ không phải để trục lợi”, bà Thanh phân trần.

Tuy nhiên, vợ chồng ông Nguyễn Gia Minh đến trụ sở xã để nhận tiền hỗ trợ Covid-19 đã khiến cho mọi chuyện bị “bại lộ”. Điều đáng nói, có hàng chục trường hợp đang nằm ghép trong hộ cận nghèo cũng được nhận tiền đợt này, gây thất thoát cho ngân sách của Nhà nước.

Sai thì phải xử lý!

Trao đổi về việc này, ông Trần Xuân Hương - Chủ tịch UBND xã Liên Thành xác nhận, sau khi có nội dung phản ánh thì đơn vị đã tiến hành lập đoàn kiểm tra. Kết quả bước đầu phát hiện một số nhân khẩu ghép vào gia đình người thân là hộ cận nghèo. Theo thống kê, có 44 trường hợp không đúng đối tượng bị phát hiện, với tổng số tiền hỗ trợ lên đến 33 triệu đồng. Trong đó, xóm Liên Giang có 29 trường hợp và xóm 7 có 15 trường hợp.

“Đây là điều đáng buồn, cũng là bài học đắt giá cho chúng tôi. Hiện, UBND xã đang hoàn thiện báo cáo để gửi cho UBND huyện. Trước mắt sẽ thu hồi thẻ bảo hiểm y tế, tiền hỗ trợ Covid-19 đối với những trường hợp không đúng quy định. Sau khi có kết luận của UBND huyện, chắc chắn sẽ có hình thức kiểm điểm, kỷ luật nghiêm những người liên quan”, ông Hương nói.

Theo vị Chủ tịch xã, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự cả nể, thương cảm của cán bộ xóm khi lập danh sách hộ nghèo và cận nghèo. Sau đó, họ đã làm sai quy định, khi ghép nhân khẩu này vào hộ gia đình được bình chọn để hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, một phần khác là do ông và cán bộ công chức chính sách xã Liên Thành đều mới nhận nhiệm vụ cách đây vài tháng, chưa nắm hết được các hộ dân cư dẫn đến việc kiểm tra, kiểm soát chưa được kỹ lưỡng.

UBND xã Liên Thành.

Ông Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết, hiện nay huyện đang giao cho phòng Lao động, thương binh và xã hội trực tiếp vào cuộc xác minh. Nếu sự việc đúng như thông tin đã phản ánh cần phải xử lý nghiêm để răn đe. “Ngay trong tuần này, chúng tôi sẽ lập đoàn kiểm tra, xác minh. Nếu có hành vi ghép vào các hộ cận nghèo, hộ nghèo để trục lợi thì cần phải tiến hành thu hồi. Đồng thời, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm để răn đe những đơn vị khác”, ông Truyền nói.

Hộ cận nghèo năm 2019 ở xã Liên Thành.

Trao đổi thêm về việc này, ông Nguyễn Viết Hưng – Bí thư Huyện ủy Yên Thành cho biết: “Quy định đã đề ra là phải thực hiện. Mặc dù xuất phát từ lòng thương cảm, nhưng không vì thế mà làm sai, làm trái quy định được. Đặc biệt là trong gói hỗ trợ Covid-19 của Chính phủ, những người không đủ điều kiện được thì sẽ khiến cho những người khác bị mất, trong khi họ khó khăn gấp bội phần. Vì vậy, nếu đúng có chuyện này thì họ phải trả lại toàn bộ số tiền đã được nhận”.

Theo Bí thư Huyện ủy Yên Thành, đây là hành vi trục lợi bảo hiểm, chứ không đơn giản là vì thấy khó khăn mà giúp đỡ. Việc làm này là sai, là trái với quy định. Ngoài ra, có rất nhiều cách để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong trường hợp như gia đình Nguyễn Gia Minh, đáng lẽ xóm trưởng phải báo cáo với UBND xã để được hỗ trợ, không thể tự tiện ghép vào các hộ nghèo, cận nghèo để hưởng chế độ được.

