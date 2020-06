Thực hư vụ việc 'đương sự tự thiêu vì bản án của Tòa án Hà Nam'

Theo Vietnamnet, chủ tịch UBND xã Hợp Lý Đỗ Hữu Nội cho biết: “Ông Nguyễn Văn Chu (SN 1934, trú tại thôn Kim Thượng, xã Hợp Lý) tẩm xăng tự thiêu vào 13h45 ngày 22/5 và tử vong vào 3h30 ngày 5/6. Qua nắm bắt trao đổi với gia đình, được biết ông Chu bức xúc với hai bản án của TAND huyện Lý Nhân và TAND tỉnh Hà Nam về việc tranh chấp mốc giới đất đai với hàng xóm…”.

Ông Nguyễn Văn Tiến (trưởng thôn Kim Thương, xã Hợp Lý) thông tin, sau khi vụ việc xảy ra ông mới biết tin. Khi ra hiện trường thì nạn nhân đã được chuyển đi viện.

“Nguyên nhân dẫn đến vụ việc cũng là do mâu thuẫn đất xây dựng tường rào. Nhiều người cũng đã khuyên can ông Chu nhưng có thể do uất ức nên ông có hành động bộc phát như vậy”, ông Tiến nói. Hiện người nhà nạn nhân đã có đơn gửi đến các cơ quan chức năng về việc ông Chu tự thiêu tại sân UBND xã Hợp Lý.

Ông Chu tại bênh viện. Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên, trên báo Công Lý, ông Đỗ Hữu Nội, Chủ tịch UBND xã Hợp Lý cho biết: "Sau khi xảy ra sự việc ông Chu tự thiêu ngày 22/5/2020 đến nay lãnh đạo xã Hợp Lý chưa từng làm việc và phát ngôn với bất kỳ cơ quan báo chí nào về vụ việc trên".

Tuy nhiên tại một số báo có trích dẫn nội dung nói rằng đã liên hệ làm việc và trích dẫn trả lời của ông Nội như sau: “Ông Chu tẩm xăng tự thiêu vào 13h45 ngày 22/5 và đã tử vong vào 03h30 ngày 05/6. Qua nắm bắt trao đổi với gia đình được biết ông Chu bức xúc 2 bản án của TAND huyện Lý Nhân và TAND tỉnh Hà Nam về việc tranh chấp mốc giới đất đai với hàng xóm…".

Báo cáo của UBND xã Hợp Lý về vụ việc. ảnh: Báo Công lý

“Thông tin là hoàn toàn sai sự thật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của lãnh đạo xã Hợp Lý và các ngành chức năng của tỉnh Hà Nam. Vì vậy đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, yêu cầu tác giả bài báo đính chính những nội dung sai sự thật theo quy định của pháp luật”, Chủ tịch UBND xã Hợp Lý đề nghị.

Bên cạnh đó các bài báo thông tin về nguyên nhân tự thiêu của ông Chu là do không đồng ý với phán quyết của Tòa án là suy diễn mang tính chủ quan và sai sự thật. Có thể thấy rằng, thông tin sai sự thật về vụ việc trên được đăng tải trên các báo đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các ngành chức năng của Hà Nam, trong đó có Tòa án và các cơ quan tư pháp.

Trong đơn, anh Nguyễn Đức Bình (con ông Chu) viết, những năm trước, gia đình anh có xây bờ rào. Đến đoạn tường rào giáp ranh với nhà ông Đỗ Văn Tấc, hai bên thống nhất lấy cây duối (là mốc số 9) để làm căn cứ phân chia và đó là một đường thẳng so với các mốc giới còn lại. Sau khi hai bên thống nhất, gia đình anh Bình thuê người đào cây duối và tiến hành đào móng xây dựng bờ rào. Tuy nhiên, sáng hôm sau, phần cọc đánh dấu mốc giới đã bị xê dịch khoảng 33cm, khiến đoạn tường rào không còn được thẳng như lúc ban đầu. Hai bên lời qua tiếng lại liên quan đến vấn đề ranh giới này. Vụ việc sau đó cũng chìm vào quên lãng. Cho đến năm 2017, khi nhà ông Tấc xây tường rào, gia đình anh Bình phát hiện phần xây dựng này nằm lên phần đất nhà mình nên đã có đơn thư gửi ra UBND xã. Sau đó ông Chu có đơn khởi kiện ra TAND huyện và tỉnh và sau hai lần xét xử cả hai nơi này đều bác đơn. “Cho rằng hai bản án tuyên không khách quan, sau đó lại bị gia đình hàng xóm khiêu khích và cũng do suy nghĩ nhiều nên bố tôi mới có hành động bộc phát như vậy”, anh Bình nói. Anh Bình cho Vietnamnet biết, trong quá trình giải quyết vụ việc, TAND huyện Lý Nhân cùng Văn phòng đất đai huyện Lý Nhân đã về thẩm định. Tuy nhiên, theo báo Công Lý, qua hai cấp xét xử đã khẳng định đoạn tường bao của hộ gia đình ông Tấc trên đất không lấn sang phần đất nhà ông Chu. (Điều đáng nói bức tường bao này là do chính hộ gia đình ông Chu xây dựng để ngăn phần đất nhà mình nhưng sau đó lại kiện ông Tấc hàng xóm lấn chiếm -PV) nên Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Chu về việc yêu cầu ông Tấc tháo dỡ tường rào. Ngày 22/4/2020, VKSND cấp cao tại Hà Nội có thông báo giải quyết đơn đề nghị của ông Chu cũng đã khẳng định: Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Chu là đúng pháp luật.

