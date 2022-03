Thực hư clip cha bồng thi thể con 5 tháng tuổi bị chủ trọ từ chối cho vào nhà

Trưa 1/3, ông Lâm Thành Tâm - Chủ tịch UBND thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã có báo cáo gửi UBND huyện Tân Biên liên quan đến clip cha bồng con nhỏ qua đời, bị chủ nhà trọ từ chối cho vào nhà gây xôn xao dư luận.

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 27/2, Công an thị trấn Tân Biên nhận được tin báo tại nhà trọ Gia Hân thuộc khu phố 3 xảy ra vụ gây mất trật tự công cộng, Công an thị trấn cử lực lượng đến hiện trường xác minh.

UBND thị trấn Tân Biên cho hay, vợ chồng anh Nguyễn Thanh V. (31 tuổi, ngụ xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên) thuê nhà trọ trên ở được 19 ngày.

Vào khoảng 18h30 cùng ngày, chị S. (vợ anh V.) đưa con ruột của mình là N.T.C. (5 tháng tuổi) đã tím tái người đến Trung tâm y tế huyện Tân Biên để khám bệnh do đã sốt trước đó 2 ngày.

Khi đến khám thì bác sĩ khẳng định cháu C. đã chết nên chị S. đưa cháu về nhà trọ.

Về đến sân nhà trọ thì ông Đ.M.H. (61 tuổi, chủ nhà trọ Gia Hân) yêu cầu chị S. ngồi ở ghế đá ngay sân nhà trọ chờ anh V. về để giải quyết mang thi thể C. về gia đình ở ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên hay để ở nhà trọ.

Lúc này, Nguyễn Thanh V. đi làm về và đã uống rượu, do thấy vợ bồng con ngồi trên ghế đá, do hiểu nhầm chủ nhà trọ không cho mang thi thể con mình vào phòng trọ đang ở nên đã lớn tiếng, cự cãi, không chịu nghe chủ nhà trọ giải thích.

Sau đó, ông Đ.M.H. đã yêu cầu anh V., chị S. mang thi thể cháu C. vào phòng trọ. Trong lúc V. lớn tiếng cãi nhau với ông H. thì ông S. (chủ tài khoản Facebook Si Tra) đã ghi hình lại một clip sự việc anh V. bế con trên tay cự cãi với ông H. để đăng trên Facebook.

Công an thị trấn đã làm việc với ông S., yêu cầu ông gỡ bài đăng xuống, hiện đã gỡ xuống.

UBND thị trấn Tân Biên cho hay, sau khi cháu C. chết, thấy hoàn cảnh anh V. khó khăn nên Đảng ủy, UBND thị trấn đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ quan tài, đồ tẩm liệm, tiền để lo đám tang cho cháu, đồng thời chỉ đạo lực lượng Bảo vệ dân phố tổ chức tẩm liệm cháu C. và để quan tài tại nhà trọ Gia Hân. Hiện thi thể cháu C. đã được đưa đi chôn cất.

Tác giả: Thiên Long

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị