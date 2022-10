Thừa Thiên - Huế: Hơn 11 nghìn ngôi nhà bị ngập lụt, dân bơi trong biển nước

Trước đó, trong đêm 14/10, nhận tin báo nhiều người dân, sinh viên… bị uy hiếp tính mạng do nước lụt đột ngột dâng cao tại xóm Gióng, phường An Tây (TP Huế), Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp chỉ đạo lực lượng, chuẩn bị phương tiện để ứng cứu trong đêm mưa xối xả.