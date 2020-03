Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết, xã hội hóa cơ sở cách ly

Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn sản xuất, kinh doanh Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng, dự kiến cuối tháng 3, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trước tác động của dịch COVID-19. Hội nghị sẽ thảo luận 3 nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và nhóm giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động. Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các nội dung về nhóm giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động. Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì chuẩn bị các nội dung về nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tổng hợp kiến nghị. Thủ tướng thông tin cuộc vận động hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 đến nay đã nhận được 305 tỉ đồng do các tổ chức, cá nhân ủng hộ cả về tiền và hiện vật, riêng nhắn tin ủng hộ qua số 1407 là 60 tỉ đồng.