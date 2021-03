Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nghệ An cần nỗ lực thu hút những dự án lớn, có tính chiến lược

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ cho rằng tỉnh đã phấn đấu quyết liệt để đạt mức tăng trưởng trên 7,2%, thu ngân sách trên 17 nghìn tỷ đồng; kinh tế tăng trưởng tốt trên các mặt.

Đặc biệt, bộ máy chính trị có sự gắn bó, đoàn kết, thống nhất cao. Lĩnh vực an ninh - trật tự được đảm bảo, thu hút đầu tư được đẩy mạnh, nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế quan tâm đầu tư vào Nghệ An. Tình trạng “tỉnh mở, sở thắt” đã được khắc phục. Đây là những dấu hiệu đáng mừng sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Nghệ An cần nỗ lực phấn đấu để trên địa bàn tỉnh có những dự án lớn, có tính chiến lược để tạo chuyển biến mạnh mẽ cho địa phương.

Về phương hướng thời gian tới trong phát triển của Nghệ An, Thủ tướng nhấn mạnh đến tinh thần đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị văn hóa truyền thống bao gồm văn hóa vật thể, phi vật thể - vốn quý của người dân Nghệ An. Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh cần có một chương trình hành động cụ thể, quyết liệt, năng động hơn nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ căn dặn tỉnh cần chú ý tới các dự án đầu tư để giải quyết dứt điểm, hiệu quả các công trình; đặc biệt cần chú trọng phát triển, mở rộng đô thị - một hướng đi quan trọng trong thời gian tới đối với Nghệ An.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Nghệ An được xác định là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ, do đó cần có mức độ phát triển tương xứng, cần hình thành những trung tâm giáo dục đào tạo, văn hóa, giải trí, du lịch dịch vụ.

Nghệ An cần chuyển từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu; tập trung phát triển miền Tây Nghệ An theo hướng xanh hóa, chú trọng phát triển rừng và kinh tế rừng.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tăng cường xã hội hóa nguồn lực, dựa vào nguồn lực trong nhân dân để phát triển dịch vụ, sản xuất; giữ vững an ninh - trật tự, thu hút nhiều hơn nữa người tài, người giàu đến với Nghệ An.



Dự Lễ hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh tại Nghệ An

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng cây xanh cho cán bộ và nhân dân huyện Đô Lương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng cùng ngày, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức. Nghệ An là địa phương thứ ba mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự lễ hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”.

Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, Bộ đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án phục hồi, phát triển hệ thống cây xanh với mục tiêu duy trì bền vững hạ tầng cây xanh, hệ sinh thái tự nhiên, phát triển bền vững đa dạng sinh học đô thị, hệ sinh thái cây xanh tại các khu vực xung yếu.

Theo đó, cây xanh sẽ được trồng dựa trên các căn cứ khoa học cụ thể, phù hợp với đặc điểm hệ sinh thái, đa dạng sinh học, thổ nhưỡng, nguồn nước, đáp ứng yêu cầu về chức năng cây xanh; theo quy trình đầy đủ về trồng, chăm sóc, bảo vệ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia trồng cây cùng cán bộ và nhân dân huyện Đô Lương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Để tạo thuận lợi cho việc xác định địa điểm trồng, theo dõi việc quản lý và chăm sóc cây xanh sau khi trồng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu bản đồ cây xanh (Tree Map) trên điện thoại thông minh với các thông tin: loài cây, địa điểm, quy trình trồng, đặc tính sinh trưởng, phát triển, quy trình chăm sóc, quản lý theo điều kiện từng địa phương.

Ứng dụng này sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá hiện trạng phân bố cây xanh; xác định các khu vực, địa điểm trồng cây cụ thể; cập nhật kết quả trồng mới; giám sát quá trình sinh trưởng, phát triển; kết nối các địa chỉ cung cấp nguồn cây, quỹ đất trồng cây; xác định được các khu vực xung yếu cần phục hồi hệ sinh thái, yêu cầu phòng hộ, ngăn chặn xâm nhập mặn, chống sa mạc hóa; quy hoạch hạ tầng cây xanh và chỉ tiêu hạ tầng xanh của địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi tặng nhân dân huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) 10.000 cây lát hoa và sao đen với mong muốn lan tỏa ý nghĩa việc trồng cây, phủ xanh núi rừng, làng xóm huyện Đô Lương nói riêng, tỉnh Nghệ An và cả nước nói chung.

Dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa, dâng hương Đền Chung Sơn, nơi thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, nơi ghi dấu sự hy sinh và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là lực lượng thanh niên xung phong. Trong đó tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317 vào ngày 31/10/1968.

Tròn 53 năm đã trôi qua, chiến tranh cũng đã lùi xa, nhưng tấm gương của thế hệ anh hùng đã trở thành huyền thoại bất tử.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới chứng kiến lễ thông xe Cầu Cửa Hội nối hai bờ sông Lam giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

* Trong chuyến công tác tại Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Chung (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn). Ngay sau lễ dâng hương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi kiểm tra tiến độ thi công Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Khu di tích Kim Liên.

