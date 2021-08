Thủ tướng: Không dài sức để giãn cách tăng cường mãi…

Tối 26/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cùng đoàn công tác đã làm việc với TPHCM về tình hình triển khai việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Tham dự buổi làm việc có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; các Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi…

Phát biểu mở đầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chuyến công tác, làm việc tại TPHCM nhằm đánh giá sơ bộ việc triển khai tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn kể từ ngày 23/8, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát, thúc đẩy, động viên các cơ sở, xã, phường trong phòng chống dịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo TPHCM về tình hình thực hiện các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội. Ảnh: VGP

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các xã, phường phải thực hiện nghiêm, triệt để trong giãn cách xã hội đến từng nhà. Theo ông, đây là yếu tố cơ bản, quyết định để ngăn chặn thành công dịch bệnh. Ngoài ra, bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng yếu để người dân không phải ra khỏi nhà.

Đối với các vùng đỏ, lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu xét nghiệm với tần suất ít nhất 3 ngày/lần.

Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định vắc xin Vero Cell đã được WHO, Bộ Y tế cấp phép lưu hành khẩn cấp. Nhiều nước đang sử dụng hiệu quả. Tất cả các lô vắc xin Vero Cell nhập về Việt Nam đều được Bộ Y tế kiểm định chất lượng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị trong thời gian tới, các xã, phường tiếp tục đảm bảo cung ứng đủ lương thực, thực phẩm; nắm sát, đáp ứng những yêu cầu hỗ trợ cá biệt của những người đang gặp vấn đề sức khoẻ hoặc điều trị những bệnh khác, bảo đảm có đầy đủ thuốc cấp phát cho F0 đang cách ly, điều trị tại nhà hoặc trong khu cách ly.

Bên cạnh việc tập trung “rà đi, rà lại” những vùng dịch lây nhiễm đậm đặc, Phó Thủ tướng đề nghị các quận huyện, TP Thủ Đức triển khai ngay các tổ xét nghiệm ở những vùng ít đậm đặc hơn và cả những vùng tạm coi là an toàn, để đánh giá sát tình hình, không để bị động.

Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, thực tế kiểm tra tại TPHCM và một số địa phương phía Nam những ngày qua khẳng định chủ trương giãn cách xã hội nghiêm ngặt, xét nghiệm để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng giúp quản lý, điều trị là giải pháp đúng đắn và tốt nhất để dập dịch vào lúc này.

“Tiếp tục tăng cường năng lực điều trị các tuyến, không để xảy ra tình trạng cần cấp cứu nhưng không có giường; tăng cường điều phối giữa các tuyến điều trị nhuần nhuyễn, nhịp nhàng hơn”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn kiểm tra và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp cho thấy việc tăng cường giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch từ ngày 23/8 đã có nhiều tín hiệu tích cực.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao các nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, các cấp chính quyền, hệ thống chính trị của TPHCM. Thủ tướng đặc biệt cảm ơn nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã vào cuộc, đóng góp, ủng hộ, chia sẻ, góp phần vào những kết quả đã đạt được.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng chống dịch tại TPHCM vào sáng 26/8

Thủ tướng cũng chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân Thành phố thời gian qua. Ông nhấn mạnh: “Người dân vừa là trung tâm để cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị phục vụ; vừa là chủ thể của việc phòng chống dịch. Chiến thắng của dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân”.

Bên cạnh những việc làm được, Thủ tướng chỉ ra nhiều việc TPHCM cần phải rút kinh nghiệm. Sáng cùng ngày, khi đi kiểm tra, một số người dân TPHCM vẫn chưa biết số điện thoại liên hệ của cấp xã, phường khi cần hỗ trợ khẩn cấp về an sinh, về y tế... Ông yêu cầu khắc phục ngay. Các xã phường phải dán các tờ rơi tại từng khu trọ, từng nhà… để người dân biết các số điện thoại hỗ trợ.

“Nếu tổng đài hỗ trợ 1022 của Thành phố còn quá tải, còn ách tắc, nghĩa là công việc còn tập trung nhiều lên Thành phố”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng yêu cầu các xã phường tiếp tục thực hiện nghiêm, thực chất việc giãn cách. Người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở đó”, triệt để khắc phục tình trạng “chặt ngoài lỏng trong”.

Muốn vậy, ông lưu ý các xã phường phải làm bằng được một số việc: Bảo đảm cho người dân không thiếu ăn thiếu mặc; đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất ngay tại xã, phường, thị trấn; bảo đảm an dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội; kêu gọi, vận động, thuyết phục, đề nghị người dân chia sẻ khó khăn, tích cực, chủ động cộng tác, thực hiện các biện pháp đã đề ra.

Thủ tướng kết luận buổi làm việc vào tối 26/8. Cùng chủ trì với Thủ tướng là Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên

Thủ tướng nhấn mạnh: “Kêu gọi, vận động, thuyết phục, giải thích để người dân hiểu rõ, việc thực hiện giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch là nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm của mỗi người. Điều đáng mừng là việc tăng cường giãn cách nghiêm ngặt được đa số người dân đồng tình, ủng hộ".

"Nếu không quyết tâm làm thì càng kéo dài, người dân càng khổ, càng bức bách, càng mất mát. Trong thời gian tăng cường giãn cách, nếu kiểm soát được dịch bệnh tại 312 xã, phường thì sẽ kiểm soát được dịch bệnh tại Thành phố... Cả chính quyền và người dân đều không dài sức để "giãn cách tăng cường mãi", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng lưu ý tổ chức xét nghiệm thần tốc, khoa học, hiệu quả dưới sự chỉ đạo của Thành phố theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ưu tiên người cao tuổi, người có bệnh nền… theo thứ tự phù hợp. Cùng với đó, giảm tử vong bằng nhiều biện pháp như xét nghiệm thần tốc, phân loại F0, chăm sóc, điều trị phù hợp, hiệu quả, tăng cường điều trị cấp cứu và bệnh nặng…

Thủ tướng lưu ý có thể di dời một bộ phận người dân ra khỏi một số địa điểm để giãn cách, giảm mật độ người tập trung trong một khu vực như kinh nghiệm đã được thực hiện tại một số tỉnh phía Bắc và sử dụng doanh trại quân đội, trường học, cơ sở lưu trú… cho việc này.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng quân đội, công an, y tế tăng cường nhân lực giúp đỡ các xã phường. TPHCM phải làm việc với các nhà cung cấp, lo các kho dự trữ lương thực, thực phẩm, đồng thời huy động mọi nguồn lực hợp pháp của xã hội cho việc phòng chống dịch; tổ chức tiêm vắc xin cho nhân dân càng sớm, càng nhanh càng tốt.

Bộ Công an chỉ đạo, tăng cường lực lượng thực hiện việc bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội, an dân; không để kẻ xấu lợi dụng kích động, chống phá, khiêu khích; ngăn chặn, xử lý ngay các hành vi vi phạm như làm giả thuốc, vật tư y tế, vắc xin…

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ TPHCM thực hiện công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn "cao điểm nhất". Ông yêu cầu không để ách tắc việc vận tải, lưu thông hàng hóa giữa các địa phương thực hiện tăng cường giãn cách xã hội. Đặc biệt, các địa phương dứt khoát không ban hành giấy phép con…

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, việc thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt giãn cách xã hội tại Thành phố với nguyên tắc “ai đâu thì ở đó” đã có chuyển biến rõ rệt. Lưu lượng giao thông trên đường đã giảm 90% so với trước khi thực hiện Chỉ thị 16 và giảm 25% so với ngày 22/8.

Tác giả: Huy Thịnh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong