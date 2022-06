Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Nghệ An

Đối với Trường THPT Lê Viết Thuật và THPT Huỳnh Thúc Kháng đóng tại TP Vinh, nên nằm gần khu dân cư, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng lưu ý các nhà trường quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn thi. Còn tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc) nằm gần quốc lộ 1A, Thứ trưởng đề nghị Ban chỉ đạo thi huyện Nghi Lộc quan tâm, chỉ đạo các lực lượng phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, an toàn trong và ngoài điểm thi.