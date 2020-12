Thủ thuật khắc phục lỗi camera iPhone bị rung, mờ khi chụp ảnh

Camera trên những chiếc iPhone luôn được đánh giá khá cao, cho chất lượng hình ảnh sắc nét và màu sắc chân thực so với những dòng điện thoại khác. Tuy nhiên theo chia sẻ của các chuyên gia công nghệ FPT, đã không ít khách hàng phàn nàn camera iPhone rất hay gặp tình trạng bị nhòe, rung khi chụp ảnh.

Nguyên nhân dẫn tới trường hợp này rất có thể là do trong quá trình dùng không may bị nước vào, do độ ẩm cao hoặc do va trạm làm ảnh hưởng tới độ nét mỗi khi chụp. Trong quá trình sử dụng, máy bị bám bụi hay bị ẩm hơi nước bám vào kính cũng khiến kính bị mờ.

Nguyên nhân tiếp theo cũng có thể là do khi người dùng đem máy đi sửa chữa hoặc thay những linh kiện ở những đơn vị không uy tín, chất lượng kém cũng khiến cho camera bị ảnh hưởng. Ngoài ra, camera bị rung, nhòe cũng có khả năng đến từ lỗi do nhà sản xuất nên để đảm bảo nhất, người dùng nên thử qua một vài thủ thuật khắc phục cơ bản để kiểm tra chính xác hơn.

Camera iPhone bị lỗi rung, nhòe khi chụp có nhiều nguyên nhân cần tìm hiểu kỹ để có thủ thuật khắc phục hiệu quả. Ảnh minh họa

Khắc phục camera iPhone bị mờ, rung

Với những máy sử dụng ốp không chuẩn, khi mở đèn flash chụp ảnh ốp điện thoại sẽ che đi phần đèn flash làm ánh sáng chói camera, từ đó chất lượng hình ảnh sẽ bị mờ. Với những thiết bị jailbreak và cài phần mềm bên thứ 3 thì nên khôi phục lại thiết bị để chắc chắn đó không phải do lỗi của phần mềm.

Ngoài ra, để sửa lỗi camera iPhone bị mờ nên kiểm tra cập nhật phần mềm và chắc chắn rằng đang sử dụng phần mềm mới nhất. Hoặc hãy khởi động lại iPhone bằng cách nhấn giữ phím nguồn đến khi màn hình xuất hiện thanh màu đỏ, kéo trượt sang phải để tắt máy, sau đó làm tương tự để khởi động lại máy.

Hãy kiểm tra lớp dán mặt sau của camera xem chúng có bị trầy không hoặc nếu là miếng dán rởm, kém chất lượng sẽ có màu vàng gây ra tình trạng mờ camera. Nếu cảm thấy phần mềm bị xung đột nên xóa bỏ ứng dụng camera của bên thứ 3 (nếu có), xóa bỏ ứng dụng không tương thích rồi khởi động lại máy. Hoặc cũng có thể tiến hành khôi phục cài đặt gốc để mọi cài đặt trở về trạng thái mặc định như khi mới mua về. Cách khôi phục như sau: Vào mục Cài đặt >> Cài đặt chung >> Đặt lại >> Xóa tất cả nội dung và cài đặt >> Xác nhận xóa.

Mang máy tới trung tâm uy tín để bảo hành và hỗ trợ

Theo các chuyên gia, một trong những khả năng cao việc camera iPhone bị lỗi rung, mờ hay nhòe đó là do cảm biến và chống rung của máy đã bị lỗi. Trong trường hợp này cách duy nhất người dùng cần làm đó là mang máy tới trung tâm bảo hành để được hỗ trợ nhanh nhất.

Tuy nhiên cần mang sản phẩm đến một địa điểm uy tín, tin cậy để kiểm tra, sửa lỗi hay thay camera. Điều này sẽ giúp đảm bảo được sự an toàn của các linh kiện bên trong máy, giúp người dùng yên tâm hơn về chất lượng camera khi thay camera iPhone chính hãng, đồng thời đảm bảo không có vấn đề nào khác phát sinh trong quá trình sửa lỗi.

Tác giả: Ngọc Nga

Nguồn tin: vietq.vn