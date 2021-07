Thủ khoa khối C toàn quốc là thí sinh Nghệ An với 29,25 điểm

Giáo dục

Trong số 10 thí sinh tốp đầu điểm khối C toàn quốc có tới 8 em ở Nghệ An. Đặc biệt, thủ khoa khối C là em Đinh Thị Kim Ngân (học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu) với 29,25 điểm.