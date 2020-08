Thủ đoạn tinh vi của xe chở người rời Đà Nẵng trốn cách ly, giá 1,7 triệu đồng

Ngày 8/8, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đang xác minh việc một tài xế có dấu hiệu chở người từ vùng dịch về địa phương trốn các trạm kiểm soát y tế

Cụ thể, ngày 7/8, nhận thông tin 3 người từ Đà Nẵng về các xã Phú Xuân và Vinh Hà có dấu hiệu trốn trách ly, Công an huyện Phú Vang nhanh chóng xác minh và phối hợp đưa họ đi cách ly theo quy định.

Những người này khai đang làm cho một tiệm bánh mỳ ở Đà Nẵng. Sau khi địa phương này xuất hiện các ca COVID-19, họ quá lo lắng nên vào trang Facebook “Xe ké miền Trung” tìm xe về Huế và liên hệ với một người tên Minh qua số điện thoại 0932435.

Người này báo sẽ chở họ cùng 3 người khác từ Đà Nẵng về Huế với giá tiền 1.750.000 đồng. Sau khi thống nhất thời gian, Minh đón cả 6 người tại 74 Nguyễn Trung Trực, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

Khi xe chạy đến thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), Minh thả khách sau chốt kiểm dịch thứ nhất để họ đi bộ theo đường bờ biển. Đồng thời, anh ta gọi chiếc ô tô 7 chỗ khác đợi sẵn để chuyển khách sang xe này, mỗi người phải trả thêm 250.000 đồng.

Xe 7 chỗ chở khách chạy theo hướng cây xăng 17, vượt qua 2 chốt kiểm dịch. Còn xe Minh chạy trước, đợi sẵn trước trạm thu phí Phú Bài. Khi đến đây, Minh đón khách sang xe mình rồi chạy dọc tuyến đường liên thôn, liên xã để tránh trạm thu phí, trạm kiểm dịch và trả khách tại địa điểm yêu cầu.

Bằng thủ đoạn này, Minh chở 6 người từ vùng dịch Đà Nẵng về Huế không qua kiểm tra y tế tại các chốt kiểm soát dịch.

Ngay khi nhận được tin do người dân cung cấp, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ đạo xác minh, lập danh sách những trường hợp từ vùng dịch trở về chưa qua khai báo y tế, phối hợp với chính quyền địa phương đưa vào khu cách ly.

Đơn vị cũng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng, phương tiện chốt chặn trên nhiều tuyến đường, truy vết các trường hợp đi từ vùng dịch trở về nhưng chưa khai báo y tế…

Chỉ trong thời gian ngắn, từ hình ảnh trích xuất camera, từ thông tin Công an huyện Phú Vang và người dân cung cấp, đến 12h ngày 8/8, tại thị trấn Lăng Cô, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Phú Lộc phát hiện ô tô Fortuner 7 chỗ do tài xế Trương Thanh Minh (SN 1983, trú tại phường An Tây, TP. Huế) điều khiển có nhiều đặc điểm giống như người dân miêu tả và nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng công an mời Trương Thanh Minh đến trụ sở để làm việc, lấy lời khai để xử lý theo quy định.

