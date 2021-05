Thót tim khi xem clip nam thanh niên suýt bị tử thần “nhai nát”

Ngày 23/5, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh một thanh niên điều khiển xe gắn máy lưu thông trên quốc lộ 7 đoạn qua huyện Diễn Châu, Nghệ An. Theo thông tin được đăng tải thì sự việc trên diễn ra vào chiều ngày 22/5, trên quốc lộ 7 đoạn gần cổng Bệnh viện huyện Diễn Châu.

Video ghi lại diễn biến sự việc.

Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại, sau khi vượt lên một chiếc xe ôtô, xe máy do nam thanh niên điều khiển mất kiểm soát, ngã ra đường, văng sang làn đường ngược lại. Đúng lúc này một chiếc xe đầu kéo lao tới. Người thanh niên may mắn thoát chết một cách thần kỳ, rồi đứng dậy ngay sau đó. Vụ tai nạn được camera hành trình của một chiếc xe ôtô đi cùng chiều phía sau xe máy ghi lại.

Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhiều ý kiến cho rằng việc xe ôtô con phanh đột ngột và việc người đi xe máy không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn là nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: phapluatplus.vn