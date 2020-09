Thông tin mới vụ 2 công nhân thương vong lúc thi công đường ở Hà Tĩnh

Ngày 28/9, theo một nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đã có Quyết định trưng cầu giám định gửi Sở GTVT Hà Tĩnh đề nghị giám định mức độ vi phạm, lỗi của các cá nhân liên quan trong vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra ngày 3/3/2020 tại thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, khoảng 7h20 ngày 3/3/2020, trong lúc các công nhân đang thi công mương thoát nước tuyến đường liên thôn Quang Phú - Kim Ngọc (thuộc xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) thì tường rào được xây dựng bằng gạch táp lô và vữa xi măng của gia đình ông Lê Văn Long (ở thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu) đổ sập.

Vụ tai nạn khiến cho 2 công nhân đang thi công là chị Lê Thị Luyến (SN 1974, trú ở thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu) tử vong; anh Lê Văn Hạ (SN 1974, trú cùng thôn) bị tổn hại 71% sức khỏe.

Your browser does not support the video tag.

Theo tìm hiểu của PV, công trình trên thuộc Dư án Nâng cấp mở rộng đường Giao thông nông thôn tỉnh lộ 9 đi các thôn Quang Phú, Kim Ngọc và từ tỉnh lộ 9 đi thôn Hồng Lạc, xã Thạch Châu.

Đây là công trình xây dựng cấp IV do UBND xã Thạch Châu làm chủ đầu tư với tổng mức lên đến hơn 7,1 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 6/2019.

Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty CP Tư vấn xây dựng ĐHT có trụ sở ở TP Hà Tĩnh. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty TNHH Trung Tiến Phong (trụ sở tại xã Thạch Châu, Lộc Hà) và Công ty CP Đầu tư xây lắp Đại An (trụ sở ở TP Hà Tĩnh). Nhà thầu tư vấn giám sát là Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nam Phong.

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Lộc Hà thẩm định và được Chủ tịch UBND huyện này ký Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình.

Được biết, địa điểm xảy ra vụ án do Công ty Đại An trực tiếp thi công.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông