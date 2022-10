Thông tin mới nhất vụ thầy giáo tiểu học dâm ô bé gái lớp 1 ở Hà Giang

Kết quả điều tra ban đầu, công an xác định, vào chiều 5/10, cháu C.T.M (SN 2014), bị Nguyễn Phú H. là giáo viên dạy học Trường Tiểu học Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc có hành vi dâm ô và chụp ảnh trong tình trạng cháu M. không mặc gì.

Thầy giáo tiểu học dâm ô bé gái lớp 1 ở Hà Giang. Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Phú Huy.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lí đối tượng theo quy định pháp luật.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trước đó, ngày 13/10, Thanh Niên cho hay, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt tạm giam Thái Phi Hổ (44 tuổi, quê Ninh Thuận) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi sau khi các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được VKSND TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phê chuẩn.

Theo đó, Công an phường 2 (TP.Đà Lạt) nhận tin báo từ phụ huynh học sinh của một trường tiểu học trên địa bàn về việc con gái họ bị người lạ đưa vào phòng vệ sinh thực hiện hành vi đồi bại.

Nhận được tin báo, Công an phường 2 phối hợp Công an TP.Đà Lạt vào cuộc xác minh. Cơ quan chức năng đã đưa 2 cháu bé đi giám định pháp y, kết quả một cháu bị rách màng trinh, một cháu bị tổn thương vùng kín.

Sau khi khoanh vùng, cơ quan xác định Thái Phi Hổ, đang làm bảo vệ cho một khách sạn ở TP.Đà Lạt, là nghi phạm.

Tại cơ quan công an, trước các bằng chứng mà công an thu thập được, Thái Phi Hổ đã phải thừa nhận việc thực hiện hành vi đồi bại với 2 học sinh nói trên.

