Thông tin ban đầu về nghi phạm vụ xác người phụ nữ không đầu

Cụ thể, vào chiều 22/7, tại căn hộ dùng làm quán ăn mang tên “Đại sư huynh quán” nằm trong khu nhà Tinh Thành Quốc Tế (thuộc khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An), chị Bùi Thị Thị P. (27 tuổi), phát hiện mẹ mình là bà Bùi Thị H. (54 tuổi, thường trú ở phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân) tử vong vô cùng thương tâm: phần đầu lìa khỏi xác nằm trong khu vực bếp ăn, còn thân ở trên tầng 2.

Vụ việc khiến người dân địa phương bàng hoàng.

Tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định nghi phạm là Trần Văn H. (60 tuổi, trú quán tại xóm 4, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng), là người làm công tại quán “Đại sư huynh quán” của hai mẹ con nạn nhân Bùi Thị H.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm và thu thập vật chứng tại hiện trường.

Nghi phạm Trần Văn H. được xác định chính là bạn trai của nạn nhân, sau đó đã tử vong trên chiếc thuyền đang trôi qua đoạn sông thuộc địa bàn xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng; có dấu hiệu chết do điện giật.

Thông tin ban đầu xác định, trước khi xảy ra vụ án mạng, buổi tối đóng cửa hàng, nạn nhân Bùi Thị H. đã cùng Trần Văn H. ở lại trong quán. Và cho đến chiều hôm sau (22/7), chị V. (con gái nạn nhân) đến mở cửa để chuẩn bị bán hàng thì phát hiện mẹ mình đã bị sát hại.

Trần Văn H. cũng được xác định đã từng có 2 tiền án, tiền sự, đã ly hôn vợ, sống cùng mẹ già 80 tuổi tại quê ở xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên.

Hàng xóm của Trần Văn H. cho biết có thấy nạn nhân Bùi Thị H., đang sống đơn thân, về nhà nghi phạm sinh sống như vợ chồng. Trong sinh hoạt hàng ngày, giữa nghi phạm và nạn nhân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần xảy ra đánh cãi nhau. Theo đó, thời gian gần đây bà H. về quán của con gái tá túc, phụ giúp bán hàng. Được vài ngày sau, nghi phạm Trần Văn H. cũng tìm sang để xin làm nhân viên phục vụ tại quán này.

Đến sáng 23/7, cơ quan Công an vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường để thực hiện công tác điều tra.

Sau khi xác định được nghi phạm, cơ quan Công an đã huy động lực lượng truy tìm và phát hiện Trần Văn H. đã bỏ trốn lên một chiếc thuyền của gia đình đang neo đậu trên địa bàn xã Hoàng Động.

Từ thông tin thu thập được và hiện trường nghi phạm H. tử vong, theo nhận định ban đầu của cơ quan Công an, sau khi lên thuyền, H. đã dùng kích điện đánh cá để tự tử. Sau đó, chiếc thuyền do không có người điều khiển nên đã tự trôi đến địa phận xã An Hồng.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân