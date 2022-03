Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh là chưa chính xác

Thượng tá Hoàng cho hay, cho đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chưa ban hành văn bản nào tạm hoãn xuất cảnh đối tới bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam. Do vậy, những thông tin đăng tải trên một số báo và mạng xã hội vào sáng ngày 11/3 là chưa chính xác.

Bà Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương thụ lý đơn của 6 người (gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, ông Nguyễn Công Vinh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan) tố cáo bà Phương Hằng các hành vi vu khống, làm nhục người khác; lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân… Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra làm rõ.

Tác giả: M.Hải

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân