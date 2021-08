Thiếu tá "dỏm" tụ tập ăn nhậu giữa đại dịch đã lừa đảo 24 tỷ đồng

Đối tượng Dương Xuân Tú giả danh Thiếu tá, mặc đồ công an đi lừa đảo đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ (Ảnh: C.A).

Ngày 18/8, Công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Dương Xuân Tú (khai tên khác là Dương Hoàng Việt Anh, 40 tuổi, quê Hà Nội) thực hiện.

Theo Công an Bình Dương, khoảng 22h ngày 31/7, Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, kiểm tra hành chính căn nhà ở khu phố 8 (phường Phú Hòa) phát hiện Dương Xuân Tú đang mặc trang phục công an với cấp hàm Thiếu tá, cùng một số người khác đang tụ tập đông người ăn nhậu.

Đối tượng giả danh Thiếu tá công an ngồi nhậu cùng các đối tượng giữa lúc Bình Dương đang thực hiện giãn các xã hội để phòng chống dịch (Ảnh: CA).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hành chính những người liên quan do vi phạm Chỉ thị 16 về phòng chống dịch Covid-19.

Qua kiểm tra hành chính nơi ở của Tú tại chung cư Biconsi (phường Phú Lợi), công an phát hiện 2 cô gái đang sử dụng trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 3 mảnh viên nén thuốc lắc; 0,42 g ma túy tổng hợp (Ketamin), 3 nón kêpi, một bộ quân phục công an cấp hàm Thiếu tá, 8 bảng tên mang tên Dương Hoàng Việt Anh với nhiều chức vụ khác nhau.

Dương Hoàng Việt Anh khai nhận mua bộ trang phục công an, quân hàm, mũ kêpi qua mạng Internet nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: CA).

Quá trình điều tra, Dương Xuân Tú khai nhận suốt thời gian dài tự giới thiệu với mọi người là Thiếu tá công an, nhân viên kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ…, để tạo vỏ bọc bên ngoài đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến khi bị phát hiện, Tú khai đã thực hiện hơn 20 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 24 tỷ đồng của các bị hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh, thành phố khác.

Đối với số ma túy thu giữ tại nơi ở, đối tượng khai nhận mua của Huỳnh Thanh Quang (ngụ Bình Dương) về sử dụng.

Liên quan tới vụ án, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao thưởng đột xuất cho Ban chuyên án đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh bắt giữ nhóm đối tượng giả danh cán bộ công an đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản này.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí