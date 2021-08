Thiếu nữ tải ảnh giao dịch chuyển khoản trên mạng về chỉnh sửa để lừa tiền mặt

Ngày 28/8/2021, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Phạm Thị Hà (19 tuổi, trú tại xóm 2, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2021, Công an huyện Đô Lương phát hiện một số trường hợp lập nhiều tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo), mạo danh người thân, bạn bè để vay tiền với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cũng trong thời gian này, Cơ quan điều tra cũng nhận được đơn tố cáo của người dân trên địa bàn huyện về việc bị lừa đảo qua mạng.

Phạm Thị Hà tại công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định được Phạm Thị Hà là người đã thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt số tiền hàng chục triệu đồng.

Ngày 22/8, công an đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hà, đồng thời khám xét nơi ở của nghi can này, Công an thu giữ 1 điện thoại di động, số tiền 5.000.000 đồng, cùng nhiều vật chứng khác có liên quan đến việc hoạt động lừa đảo.

Tại Cơ quan điều tra, thiếu nữ lừa đảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết, quá trình lên mạng xã hội facebook, cô tìm hiểu chị Nguyễn Thị T. (là tiểu thương tại chợ Thương mại Đô Lương) thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook để đăng tải hình ảnh, rao bán các mặt hàng thủy, hải sản. Qua tìm hiểu, Hà nhận thấy một tài khoản Facebook "Hoài Mỹ" thường xuyên bình luận, đặt mua hàng của chị T. với số lượng lớn.

Hà sau đó đã tìm hiểu nhân thân, lai lịch, mối quan hệ của tài khoản facebook Hoài Mỹ này để mạo danh.

Hà tải ảnh chuyển khoản trên mạng rồi về chỉnh sửa để lừa đảo.

Sau khi tìm hiểu rõ thông tin, Hà lập tài khoản Facebook mới mang tên "Hoài Mỹ " rồi cập nhật thông tin, hình ảnh giống hệt Facebook "chính chủ". Sau đó, Hà kết bạn với tài khoản Facebook của chị T. để tương tác, nói chuyện.

Khi nói chuyện, Hà chủ động nhắn tin cho chị T. với nội dung hỏi thăm sức khỏe, đặt mua các mặt hàng hải sản. Nhận thấy tài khoản Facebook giống với khách quen, lại nhiều lần đặt hàng và trò chuyện thân tình nên chị T. bắt đầu tin vào Facebook giả mạo.

Khi cảm thấy chị T. đã "cắn câu", Hà bắt đầu đặt hàng có giá trị lên tới hàng chục triệu đồng rồi đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Thời điểm Hà đặt mua hàng, chuyển khoản thường rơi vào các ngày cuối tuần - là các ngày hệ thống ngân hàng không làm việc, giao dịch.

Không những thế, Hà còn lấy lý do đang đi làm xa, gia đình ở địa phương cần tiền mặt nên nhờ chị T. mang tiền mặt đến cho người nhà còn Hà sẽ chuyển khoản cho chị T.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Hà đã dùng điện thoại cá nhân tải các hình ảnh về các giao dịch chuyển khoản thành công của các ngân hàng Agribank, MB trên mạng internet.

Hà sau đó dùng các phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép ảnh để tạo ra hình ảnh như đã giao dịch chuyển khoản thành công đến tài khoản của chị T.

Để tăng sự tin tưởng, Hà chủ động gửi các hình ảnh đã cắt ghép nói trên cho chị T. Khi chị T. báo chưa nhận được tiền, Hà giải thích do chuyển khoản khác ngân hàng và vào ngày cuối tuần nên có thể thứ 2 mới nhận được. Do tin tưởng, chị T. đã đưa tiền mặt cho người mà Phạm Thị Hà nhờ đến lấy tiền.

Bước đầu, công an xác định Hà đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị T. số tiền 45 triệu đồng. Vụ việc đang được công an làm rõ.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Trí thức trẻ