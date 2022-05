Thí sinh tự do thi lại đại học 2022 như thế nào?

Hướng dẫn thí sinh tự do đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022

Nộp hồ sơ: Theo báo Tin Tức thí sinh tự do đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở GD&ĐT quy định.

Như thường lệ, thí sinh thi lại THPT có thể mua hồ sơ tại các nhà sách lớn trên cả nước hoặc phòng Giáo dục quận/huyện, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trường THPT cũ mà mình đã theo học.

Các em thí sinh tự do nộp hồ sơ tại các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc phòng giáo dục quận/huyện nơi thuận tiện nhất. Do không có quy định bắt buộc về hộ khẩu nên thí sinh thi lại để lấy điểm xét tuyển đại học, cao đẳng hoặc xét tốt nghiệp THPT không nhất thiết phải về tận địa phương thường trú để thi, có thể thi tại nơi tạm trú nếu có đăng ký tạm trú.

Hồ sơ đăng ký của thí sinh dự to gồm có: Phiếu đăng ký dự thi; Bản sao hai mặt của chứng minh nhân dân/căn cước công dân trên một mặt giấy A4; 2 ảnh chân dung cỡ 4x6, mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau, đựng riêng trong 1 phong bì nhỏ). Lưu ý, thí sinh phải dán 1 ảnh vào vị trí đã xác định ở mặt trước túi đựng Phiếu đăng ký dự thi. Công an xã/phường nơi cư trú ký tên và đóng dấu giáp lai lên ảnh của Phiếu đăng ký dự thi để xác nhận nhân thân. Nơi tiếp nhận hồ sơ sẽ giữ lại bì đựng Phiếu đăng ký dự thi, Phiếu số 1, bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân và 2 ảnh, còn Phiếu số 2 trả lại cho thí sinh sau khi đã ký và đóng dấu xác nhận. Thí sinh giữ Phiếu số 2 này để nhận Giấy báo thi, Giấy chứng nhận kết quả thi.

Lưu ý: Nếu có sai sót thông tin đăng ký dự thi hoặc bị thất lạc giấy báo thi, thí sinh đem Phiếu đăng ký dự thi này trực tiếp tớiđĐiểm thi đã đăng ký vào buổi tập trung phổ biến quy chế thi để sửa chữa thông tin bị sai và làm thủ tục dự thi.

Vẫn có tài khoản online: Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh được đơn vị đăng ký dự thi cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập hệ thống quản lý thi http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Tài khoản đăng nhập là số căn cước công dân/chứng minh nhân dân của thí sinh. Nếu thí sinh không có căn cước công dân/chứng minh nhân dân thì sử dụng mã số định danh để thay thế. Ngay khi đăng nhập trang quản lý thi, thí sinh nên thay đổi mật khẩu ngay để đảm bảo an toàn thông tin.

Thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi để cấp lại.

Tùy từng thời điểm, khi đăng nhập vào hệ thống quản lý thi, tất cả thí sinh (trong đó gồm thí sinh tự do) có thể biết được các thông tin như: Thông tin đăng ký dự thi (phản hồi các sai sót nếu có trên hệ thống quản lý thi trước ngày 12.5); thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT (phản hồi các sai sót nếu có trên hệ thống quản lý thi trước ngày 10/6)…

Thời hạn đăng ký dự thi là từ ngày 4/5 đến 17h ngày 13/5

Trường hợp vướng mắc, thí sinh, thí sinh có thể liên lạc tới tổng đài hỗ trợ theo số máy 1800 8000, nhánh số 2; hoặc liên lạc với giáo viên, cán bộ hỗ trợ đăng ký dự thi của nhà trường để được giải đáp.

Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) chia sẻ trên báo Thanh Niên, tất cả thí sinh xét tuyển đều phải đăng ký thông tin trên hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh. Thời điểm đăng ký nguyện vọng là sau khi thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, để có thể đăng ký được nguyện vọng trên hệ thống, thì tất cả thí sinh phải thực hiện các yêu cầu sau:

Thí sinh phải đăng ký thông tin ngay từ khi đăng ký dự thi. Kể cả thí sinh đã có bằng THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký nguyện vọng để xét tuyển bằng phương thức khác với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT cũng phải đăng ký, nhưng chỉ phải khai từ mục 1 đến mục 11 và mục 13 trên phiếu đăng ký dự thi.

Tất cả thí sinh phải đánh dấu vào mục 9 trên phiếu đăng ký, kể cả thí sinh không sử dụng điểm thi THPT để xét tuyển. Khi tích vào mục 9 thí sinh diện không sử dụng điểm thi THPT để xét tuyển sẽ không phải khai báo môn thi.

Bà Thủy lưu ý thêm thí sinh đăng ký xét tuyển tại các cơ sở đào tạo vẫn phải vào hệ thống để khai báo thông tin và đăng ký xét tuyển. Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống vẫn phải đăng ký xét tuyển tại cơ sở đào tạo (nếu cơ sở đào tạo có yêu cầu).

Ảnh minh họa.

Những lưu ý khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2022

Trong những ngày đầu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT online chính thức tình trạng không vào được trang web để đăng ký vẫn diễn ra. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho các em là trong thời gian đầu hoặc thời gian cuối của đợt đăng ký không nên truy cập nhiều mới tránh được tình trạng nghẽn mạng.

Thí sinh sử dụng các thông tin đã chuẩn bị để khai thông tin; rà soát các thông tin được kế thừa từ cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo (cơ sở dữ liệu ngành).

Thí sinh kiểm tra bảo đảm đúng các thông tin đăng ký, xác nhận đăng ký. Sau khi đăng ký xong cần xuất Phiếu đăng ký sang file pdf, in một bản (nếu có máy in), lưu file trên máy tính và trên email, hoặc lưu giữ bản in ở một nơi dễ nhớ để đối sánh khi cần thiết.

Nếu thí sinh mất, quên mật khẩu hoặc quên tài khoản, Bộ GD&ĐT khuyến cáo thí sinh kiểm tra lại thông tin tài khoản đã lưu và đăng nhập lại. Nếu thí sinh không vào được, cần báo cho thầy, cô phụ trách công nghệ thông tin của nhà trường để được hỗ trợ.

Trường hợp thí sinh chưa có chứng minh nhân dân, căn cước công dân, cần liên hệ với cơ quan công an nơi thường trú để xin thông báo số định danh cá nhân.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến 17h21 ngày 5/5, sau hai ngày mở cổng hệ thống quản lý thi tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn, đã có 355.369 thí sinh đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022; trong đó có gần 46.600 thí sinh tự do. Số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Xã hội là 176.346 em, gấp trên 1,8 lần số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Tự nhiên (97.003 em). Ghi nhận của Bộ GD&ĐT cũng cho thấy hệ thống đăng ký thi hoạt động ổn định, thông suốt. Số thí sinh đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tính đến chiều ngày 5/5. Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thời gian đăng ký dự thi của thí sinh sẽ kéo dài đến 17 giờ ngày 13/5.

Tác giả: Trúc Chi (tổng hợp)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn