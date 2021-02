Theo chân trinh sát đánh sập đường dây ma túy “khủng”

Kẻ cầm đầu đường dây ma túy khủng Lê Thị Ánh cùng đồng bọn bị bắt gọn.

Bám sát "cáo già"

Thông tin từ các mũi trinh sát khu vực báo về, một lượng lớn ma túy đã được các đối tượng tập kết tại một điểm bí mật và rất có thể chuyển đi ngay đêm hôm sau. Mọi phương án tác chiến đã được đề ra.

Rạng sáng cùng ngày, chúng tôi có mặt tại một trọng điểm mật phục cách TP.Điện Biên Phủ không xa. Một lượng lớn các trinh sát bắt đầu chờ đợi, đón lõng số "hàng" cùng đối tượng vận chuyển. Tuy nhiên, hàng tuần trôi qua mà các đối tượng vẫn án binh bất động. Một số anh em bắt đầu lo lắng đến viễn cảnh bọn tội phạm đã "ngửi" thấy mùi nguy hiểm và án binh bất động. Nhiều khả năng chuyên án bị "bong".

Đang trong thế tiến thoái lưỡng nan, chúng tôi nhận được thông tin trinh sát báo về: "Kẻ cầm đầu và điều hành đường dây là Nguyễn Thị Lệ Ánh (SN 1981), người Hải Phòng hiện đang sinh sống tại Điện Biên là một đối tượng khá mê tín. Ánh cùng đồng bọn đang làm lễ cúng bái linh đình tại nhà để cầu may trước khi vận chuyển "hàng", còn chờ "bấm giờ đẹp" để lên đường".

Ngay hôm sau, chúng tôi được lệnh rời điểm mật phục tại Điện Biên xuôi về Nam Định, chuẩn bị đón lõng các đối tượng ngã tư Chợ Lợn thuộc địa bàn huyện Bình Lục (Hà Nam).

Đêm thu, sương dày đặc, không gian tĩnh mịch. Chúng tôi cùng một tổ trinh sát 6 người âm thầm mật phục tại ngã tư Chợ Lợn (huyện Bình Lục, Hà Nam), một trọng điểm trên QL21B có nhiều khả năng là điểm trung chuyển ma túy đi TP.Nam Định. Ban chuyên án đánh giá các đối tượng động hoạt động hết sức khép kín, chuyên nghiệp và manh động. Việc triệt phá đường dây buôn bán "cái chết trắng" đang hoành hành này được tính toán một cách kỹ lưỡng.

Sau thời gian dài "ăn dầm nằm dề", mọi di biến động của nhóm đối tượng trong đường dây đã nằm trong tầm kiểm soát, cơ hội đã chín muồi, C04 tổ chức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và cục Hải quan Hải Phòng, cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển phá án.

Vào 4h, chúng tôi nhận được tin, đối tượng cùng "thùng hàng" chuẩn bị tiếp cận điểm phục kích. Ban chỉ huy đánh giá nhanh, xác định đây là một chuyên án khá đặc biệt, ngoài hoạt động phạm tội hết sức tinh vi, liên tục thay đổi địa bàn, phương tiện vận chuyển, phần lớn các đối tượng tham gia vận hành đường dây đều là phụ nữ. Giúp sức cho Nguyễn Thị Lệ Ánh là Thạch Thị Vân (SN 1963) ở Điện Biên và Đặng Thị Hoa (SN 1961) ở Nam Định.

Để tránh mất dấu đối tượng, lộ thông tin, các mũi trinh sát liên tục hỗ trợ nhau, đảo vai, bám sát tại nhiều trọng điểm chủ chốt dọc tuyến đường. Nhiều lần ban chuyên án phải chỉ đạo các trinh sát đánh lạc hướng đối tượng, không để chúng "ngửi được mùi nguy hiểm".

Khoảng 4h30, thông tin từ mũi trinh sát đang theo sát đối tượng Vân cập nhật về, Vân cùng lượng lớn ma túy đóng trong thùng xốp, ngụy trang trên chuyến xe khách xuôi về phía TP.Nam Định, chuẩn bị đến điểm mật phục.

Cất vó

Khoảng 5h15, chuyến xe khách Điện Biên đi TP.Nam Định đỗ ngay cạnh nơi chúng tôi cùng tổ trinh sát đang mật phục. Cả nhóm nhìn nhau, tỏ ra khá bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ rời vị trí.

Vân xuống xe giống như những hành khách bình thường, đối tượng tỏ ra khá bình thản. Sau khi phụ xe bê thùng hàng xuống mép đường, Vân nhìn trước nhìn sau rồi gọi nhanh một chiếc xe ôm đang đứng trước ngã 4 Chợ Lợn xuôi TP.Nam Định.

Tôi cùng một mũi trinh sát hóa thân thành khách xuống mua nước. Áp sát đối tượng cùng thùng hàng. Người đàn bà này không hề hay biết, vẫn thản nhiên liên lạc với các "mắt xích" khác thông báo hàng đã về đến.

Lúc này việc bắt giữ Vân dễ như trở bàn tay với các trinh sát dày dạn kinh nghiệm trận mạc của C04. Nhưng không, họ vẫn kiên trì chờ đợi, bởi việc bắt đối tượng lúc này sẽ khiến cả đường dây bị động, nhiều khả năng các mắt xích khác sẽ cao chạy xa bay. Khi Vân lên chiếc xe ôm cùng thùng hàng, tôi cùng các trinh sát khác quan sát, rồi lại lặng lẽ lướt qua như không hề có chuyện gì xảy ra.

Một mũi trinh sát tách đoàn, chủ động bám đối tượng. Tôi cùng các trinh sát còn lại đón lõng đối tượng tại khu vực siêu thị Big C (đầu TP.Nam Định) để tiếp ứng.

Đến khoảng 5h39, Vân cùng thùng hàng đến điểm giao tại phường Cửa Bắc (TP.Nam Định), ban chỉ huy chuyên án phát lệnh tổng tấn công. Tôi đi sau cùng. Các mũi trinh sát tổng lực ập đến bắt gọn Vân cùng người nhận hàng cho Ánh là Đặng Thị Hoa, khiến chúng không kịp trở tay. Ánh ngay sau đó bị tổ trinh sát phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên bắt tại nhà riêng.

Toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy "khủng" đã bị đánh sập. Lực lượng chức năng thu giữ 80 bánh heroin, cùng 3 ô tô cùng nhiều tài liệu quan trọng.

Tác giả: Đoàn Tân

Nguồn tin: doisongphapluat.com