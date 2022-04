Thêm tình tiết gây phẫn nộ vụ dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi: Bị cắt tóc, trùm khăn vào đầu và đập liên tiếp xuống bàn...

Vào ngày 19/4 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can trong vụ bé N.T.V.A. (SN 2013, ngụ quận 1) tử vong từng gây xôn xao dư luận vào tháng 12/2021.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác". Công an cũng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, là cha của bé A.) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và bị can Nguyễn Kim Trung Thái

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm nhiều tình tiết gây phẫn nộ. Cụ thể, theo nguồn tin Dân trí, kết luận điều tra cho hay, bé N.T.V.A. (8 tuổi) là con gái của Thái và chị Nguyễn Thị H. Tháng 8/2020, vợ chồng ly hôn, Thái được tòa án giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con gái.

Tháng 9/2020, Thái chung sống như vợ chồng với Trang tại một căn hộ thuộc chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Thời gian này, bé A. cũng sống chung cha và "dì ghẻ" Quỳnh Trang.

Tháng 10/2021, bé A. học online tại nhà, Trang không có việc làm nên Thái giao kèm con học. Khoảng thời gian này, Trang nhiều lần dùng tay, chân, roi, cây gỗ, cây kim loại, đánh đập, hành hạ bé 8 tuổi. Có lúc Trang không cho bé mặc quần áo khi bị đánh, bắt quỳ gối giơ hai tay lên cao; bắt bé chui vào chuồng chó, quỳ gối, vừa quỳ vừa học, bị đánh; lấy kéo cắt tóc, dùng khăn trùm đầu bé, đập liên tiếp xuống bàn…

Trang thực hiện nhiều kiểu đánh đập, hành hạ, chửi mắng và lặp đi lặp lại một thời gian dài, để lại những đau đớn thể xác lẫn tinh thần cho đứa bé mới 8 tuổi. Hành vi của Trang đã cấu thành tội Hành hạ người khác.

Trong khi Thái là cha, có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ con gái. Tuy nhiên, khi chứng kiến con mình bị Trang đánh đập, hành hạ, Thái chẳng những không can ngăn, mà còn tham gia chửi mắng, đánh con. Hành vi của Thái là đồng phạm với Trang về tội Hành hạ người khác.

Tang vật từ vụ án

Từ 14h đến 18h ngày 22/12/2021, Trang đã liên tục đánh, đạp… khiến cháu A. bị ngất nên báo cho Thái về căn hộ và chở bé vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng nên bé A. đã không qua khỏi. Sau khi cháu A. tử vong, Thái biết Trang có đánh cháu A. nên đã có hành vi xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngày 31/12/2021, Công an quận Bình Thạnh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Thái về hành vi ngược đãi hành hạ con. Ngày 1/1/2022, Công an quận Bình Thạnh chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 5/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án "Giết người" và "Che giấu tội phạm". Đồng thời, Công an có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trang về tội "Giết người" và có quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Thái về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Tháng 2/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định nguyên nhân cháu A. tử vong là do phù phổi cấp, sốc chấn thương. Cụ thể, các tổn thương mới, xảy ra khoảng 1 đến 6 giờ trước khi tử vong, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết. Các tổn thương cũ, xảy ra khoảng 2 đến 25 ngày trước khi tử vong, là yếu tố tác động thêm dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Tác giả: PV (t/h)

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc