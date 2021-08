Thêm 368 bệnh nhân COVID-19 tại 15 tỉnh, thành tử vong

Cụ thể, tại TPHCM (315 bệnh nhân), Bình Dương (29 bệnh nhân), Long An (8 bệnh nhân), Tiền Giang (4 bệnh nhân), Hà Nội (2 bệnh nhân), Bình Định (1 bệnh nhân), Bình Thuận (1 bệnh nhân), Đắk Lắk (1 bệnh nhân), Đồng Nai (1 bệnh nhân), Đồng Tháp (1 bệnh nhân), Hưng Yên (1 bệnh nhân), Khánh Hòa (1 bệnh nhân), Sóc Trăng (1 bệnh nhân), Tây Ninh (1 bệnh nhân), Thừa Thiên Huế (1 bệnh nhân).

Bộ Y tế cho biết hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 590 ca; số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 22 ca.

Như vậy, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 16/8 là 6.141 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Trước tình trạng gia tăng số ca bệnh nặng, sáng 16/8, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế, đã đến kiểm tra công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 của Bộ Y tế thiết lập trên địa bàn TPHCM. PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng bộ phận đặc biệt chống dịch của Bộ Y tế tại TP HCM cùng tham gia.

Tại Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 của Bệnh viện Việt Đức được thiết lập ở Bệnh viện Dã chiến số 13, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và đoàn công tác đã đến thăm khu điều hành bệnh nhân COVID-19 nặng.

Báo cáo với Bộ trưởng, GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, đến sáng 16/8 Trung tâm đang điều trị cho 98 bệnh nhân COVID-19 nặng. Các y bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức cùng chuyên gia của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang ngày đêm hối hả cứu chữa các bệnh nhân COVID-19 nặng với kỹ thuật, chuyên môn và máy móc tốt nhất.

Bệnh viện Việt Đức đã đưa hơn 300 y bác sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên y tế từ Hà Nội vào Trung tâm này triển khai các hoạt động điều trị bệnh nhân. Cùng đó, bệnh viện cũng đưa hàng chục tấn trang thiết bị, phương tiện phòng hộ vào TPHCM.

Trong số 500 giường điều trị của Trung tâm có 200 giường hồi sức bệnh nhân nặng thở máy xâm nhập và không xâm nhập. 200 giường bệnh nhân thở ôxy còn 100 giường dành để theo dõi bệnh nhân khi đã chuyển nhẹ.

Tác giả: Hà Minh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong