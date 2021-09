Thêm 311 bệnh nhân COVID-19 tử vong tại 15 tỉnh, thành phố

Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (233), Bình Dương (39), Khánh Hòa (7), Đồng Nai (6), Long An (5), Tiền Giang (5), Kiên Giang (3), Đồng Tháp (2), Đà Nẵng (2), Cần Thơ (2), Sóc Trăng (2), Bình Định (2), Hà Nội (1), Vĩnh Long (1), Tây Ninh (1).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.385 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.407 ca, trong đó: thở ô xy qua mặt nạ: 4.128; thở ô xy dòng cao HFNC: 1.196; thở máy không xâm lấn: 142; thở máy xâm lấn: 909; ECMO: 32.

Theo Bộ Y tế, tình hình tử vong do COVID-19 trên địa bàn TPHCM đã có chuyển biến, tuy nhiên việc giảm tử vong này còn chậm. Do đó, Bộ Y tế đề nghị TPHCM và các tỉnh thành phía Nam thực hiện 6 giải pháp để quyết liệt giảm số ca tử vong.

Trong đó thứ nhất, bao gồm bảo đảm cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân, huy động tối đa cơ sở vật chất hiện có, rà soát tình hình dịch, thiết lập thêm các cơ sở thu dung, điều trị cho người bệnh.

Thứ 2 là bảo đảm trang thiết bị cấp cứu, hồi sức tích cực, đặc biệt là chuẩn bị ô xy, thuốc, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ... nếu xảy ra tình huống xấu, nghiêm trọng.

Thứ 3, chuẩn bị về nhân lực có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu các tầng chuyên môn kỹ thuật. Cần đào tạo ngay bác sĩ, điều dưỡng đáp ứng yêu cầu xử trí cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Đồng thời huy động nhân lực của các bộ, ngành, cơ sở tư nhân... cùng tham gia điều trị, tư vấn cho người bệnh.

Thứ 4, đảm bảo về quy trình chuyên môn trong chăm sóc và điều trị người bệnh COVID-19, phân luồng, đánh giá nguy cơ, theo dõi được diễn biến của người bệnh, hạn chế tối đa tử vong tại bệnh viện tầng 1, 2 hoặc trên đường vận chuyển.

Thứ 5, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin để tổ chức tốt điều phối, quản lý nhân lực, điều trị cho bệnh nhân, tiếp nhận ca bệnh mới, theo dõi bệnh nhân...

Thứ 6, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ.

Tác giả: Hà Minh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong