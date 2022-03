Thêm 2.000 que test Covid-19 không rõ nguồn gốc được thu giữ

Vào hồi 16 giờ ngày 08/3/2022, tại cổng Bến xe Bắc Vinh, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Vinh) kiểm tra, phát hiện xe ô tô tải trung chuyển hàng của Công ty An Phú Quý, biển kiểm soát 37C-276.26, do N.Q.D. (sinh năm 1980) trú tại thị trấn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An điều khiển, có hành vi vận chuyển 2.000 bộ que test Covid-19 do nước ngoài sản xuất, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cảnh sát kinh tế kiểm tra 2.000 que test không có giấy tờ hợp pháp

Hiện, toàn bộ số hàng trên đã được Đội Cảnh sát kinh tế thu giữ, tiếp tục lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

