Thêm 1 vụ nổ súng ở Mỹ Tho

Ngày 19-3, một lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận đang làm rõ vụ nổ súng trên đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TP Mỹ Tho vào đêm 18-3 gây hoang mang dư luận. Hiện, công an đã bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan nhưng do quá trình điều tra nên chưa tiết lộ danh tính.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip do người dân ghi lại

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 18-3, nhiều người dân chứng kiến có ít nhất 3 người rượt đuổi nhau qua 2 con hẻm thuộc phường 5 và nghe có tiếng súng nổ. Một lúc sau, tại giao lộ giao nhau giữa đường Lý Thường Kiệt và Lê Văn Phẩm, nhiều tiếng súng tiếp tục nổ. Một người dân đi đường đã quay lại được clip cho thấy một thanh niên ngã xuống đường rồi tiếp tục đứng lên chạy tiếp.

Đoạn đường xảy ra vụ nổ súng vào đêm 18-3

Anh T.V.T (nhà một con hẻm gần hiện trường), cho biết: "Lúc đó tôi đang giữ con trong nhà thì nghe tiếng la, nhiều người chạy ra cửa thì thấy 2 người rượt 1 người và nghe tiếng súng nổ".

Sau vụ nổ súng này, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang đã tiếp nhận Nguyễn Bá D. (SN 1993) vào cấp cứu vết thương giống như bị đạn bắn và đùi trái. Theo nguồn tin của phóng viên, vụ nổ súng này là do mâu thuẫn trong việc cho vay, mượn tiền của một nhóm người ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho.

Cùng ngày, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết liên quan đến vụ nổ súng ở karaoke XO nằm trên đường Nguyễn Minh Đường (xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) đã làm 1 người chết và 3 người khác bị thương, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và tạm giữ hình sự, chờ khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là Trần Quang Quốc Bảo (SN 2003; ngụ phường 3, TP Mỹ Tho) và Nguyễn Thanh Triều (SN 1998; ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho.

Ngoài ra, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục làm việc đối với 5 đối tượng khác.

Tác giả: M. SƠN

Nguồn tin: Báo Người lao động