Thầy giáo chủ nhiệm sàm sỡ 2 học sinh lớp 9 vì do “thói quen”

Ngày 19/7, VKSND TP Chí Linh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hồng (SN 1975), trú tại phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, là giáo viên Ngữ văn trường THCS Lê Lợi để điều tra về tội “Dâm ô đối với người dưới 16” quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trường THCS Lê Lợi, nơi bị can Hồng công tác.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Chí Linh nhận được đơn tố giác tội phạm của gia đình cháu H. (SN 2007) về việc Nguyễn Văn Hồng là thầy giáo chủ nhiệm lớp đã nhiều lần có hành vi xâm hại thân thể cháu H.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh đã phối hợp với VKSND TP Chí Linh khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Hồng đã khai nhận nhiều lần có hành động hôn, sờ, chạm vào vùng nhạy cảm của 2 em học sinh trong các giờ học môn Ngữ Văn trên lớp.

Cụ thể, bị can Hồng nhiều lần sờ ngực, ép buộc để hôn nữ sinh khiến nạn nhân bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng, nhiều lần tự dùng dao lam rạch tay, chân.

Trong báo cáo giải trình gửi ban giám hiệu Trường THCS Lê Lợi, bị can Hồng cũng thừa nhận việc có sờ ngực 2 nữ sinh trong lớp do mình chủ nhiệm và lý giải hành động này là do "thói quen".

Sau đó, UBND TP Chí Linh đã tổ chức cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan, giao cơ quan Công an khẩn trương điều tra. Công an TP Chí Linh phối hợp cùng VKSND TP Chí Linh tiến hành điều tra, lấy lời khai của các bên.

Tác giả: Mạnh Hải

Nguồn tin: baovephapluat.vn