Thấy gì từ việc Nghệ An “bắt sâu” tham nhũng, sách nhiễu?

Công cuộc “bắt sâu” tham nhũng, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp đang được tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện trong thời gian qua đối với cán bộ, công chức có những hành vi nói trên phần nào góp phần thúc đẩy gìn giữ kỷ cương, gây dựng lòng tin trong nhân dân, tạo đà cho địa phương phát triển mọi mặt.

Thực trạng đáng báo động

Theo số liệu báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An thì chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan CSĐT đã tiến hành thụ lý điều tra 04 vụ với 18 bị can.

Đáng quan tâm là số vụ, số bị can này chủ yếu vi phạm các hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “nhận hối lộ”, “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”… xảy ra ở các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Nghệ An.

Cụ thể, trong 06 tháng đầu năm, cơ quan tố tụng cũng đã đưa 03 vụ án ra xét xử công khai như: Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ” đối với 8 bị cáo nguyên là cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành lập hồ sơ khống rút tiền dự án hơn 5 tỷ đồng chia nhau; Vụ án “Lam dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” với hơn 2,7 tỷ đồng đối với bị cáo Phan Thị Thu Hương nguyên là nhân viên phòng kinh doanh Điện lực Tp Vinh; Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ” xảy ra tại Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Quỳnh Lưu đối với bị cáo Võ Văn Vinh – nguyên giám đốc và đồng phạm gây thất thoát hơn 752 triệu đồng; “Nhận hối lộ” tại phòng giao dịch bảo hiểm PIJCO Quỳnh Lưu đối với bị cáo Vũ Văn Nhận là nhân viên của PIJCO…

Liên quan đến đề án hỗ trợ người Ơ Đu trên địa bàn, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều cán bộ, tổ chức liên quan

Ngoài ra, trên địa bàn cũng đã xảy ra 02 vụ án liên quan đến các tội danh “Tham ô tài sản” đối với nguyên hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ trường THCS xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc; “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” đối với nguyên Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy xã và thuộc cấp liên quan xảy ra tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ cũng đang chờ đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Mới đây nhất, vào những ngày cuối tháng 7/2020, liên quan đến Đề án hỗ trợ người Ơ Đu trên địa bàn, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cũng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị án đối với Nguyễn Tâm Long (46 tuổi) trú tại xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Quyền trưởng phòng Chính sách dân tộc thuộc Ban dân tộc tỉnh Nghệ An về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và khởi tố thêm 02 bị can gồm: Lê Văn Sơn, 58 tuổi, trú tại xóm 20, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, ông Sơn là Giám đốc Công ty CP xây dựng Văn Sơn; Nguyễn Đình Thịnh, 39 tuổi, Phó Giám đốc Công ty CP xây dựng Văn Sơn.

Loại thẳng cán bộ sách nhiễu ra khỏi bộ máy

Cũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng phát hiện đã gây thiệt hại hơn 35,05 tỷ đồng.

Những cá nhân, tổ chức này đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ. Và, câu chuyện sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp đằng sau hành vi này xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua không phải là hiếm.

Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự mà còn tạo ra tiền lệ xấu, hậu quả khôn lường về công tác tạo dựng môi trường sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư.

Trong báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng thừa nhận rằng một số ít cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách, lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, vụ lợi.

“Tác động của mặt trái cơ chế thị trường và những tiêu cực xã hội đã ít nhiều ảnh hưởng đến tư tưởng, lối sống của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức” – đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An thừa nhận.

Cơ quan tố tụng cũng đã đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ” đối với 8 bị cáo nguyên là cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành lập hồ sơ khống rút tiền dự án hơn 5 tỷ đồng chia nhau ra xét xử công khai

Để từng bước thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, để triển khai tốt Nghị định 19 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 31/3/2020, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Công văn số 4754/UBND-TD ngày 22/7/2020 chỉ đạo tới giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND cấp huyện yêu cầu thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong những tháng cuối năm 2020.

Với những động thái này, tỉnh Nghệ An cũng quyết tâm xử lý nghiêm và loại ra khỏi bộ máy cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, sách nhiễu nếu bị phát hiện.

Tác giả: NGỌC THÁI

Nguồn tin: Báo Diễn đàn Doanh nghiệp