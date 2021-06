Thấy gì từ việc đấu thầu ở Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh?

Bị can Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam 15 bị can về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh và cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH NSJ Hoàng Thị Thúy Nga, điều dư luận đặc biệt quan tâm lúc này là Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh đã sử dụng ngân sách nhà nước để đấu thầu, mua sắm thiết bị như thế nào?

NSJ trúng thầu gần 500 tỷ tại Sở GDĐT Quảng Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các Dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với 15 bị can, trong đó đáng chú ý có bị can Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh và bị can Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH NSJ, cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Hành trình thành công mới (NSJ Group).

Theo tài liệu phóng viên có được, chỉ trong 2 năm 2018 và 2019, Công ty TNHH NSJ tham gia 4 gói thầu tại Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh thì trúng cả 4 gói thầu với tổng giá trị hơn 496 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 27/11/2018, Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 1832/QĐ-SGDĐT phê duyệt Công ty TNHH NSJ trúng thầu gói thầu số 01: Mua sắm, lắp đặt thiết bị đổi mới phương pháp dạy học thuộc dự án đầu tư trang bị Bộ thiết bị - Đồ dùng - Đồ chơi vận động ngoài trời và Bộ thiết bị dùng chung hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học cho các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018 với giá trúng thầu là 95 tỷ 888 triệu đồng.

Cũng trong năm 2018, Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn Công ty TNHH NSJ trúng thầu gói thầu số 01: Mua sắm, lắp đặt thiết bị đổi mới phương pháp dạy học Đầu tư trang thiết bị đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018. Theo đó, Công ty TNHH NSJ trúng thầu gói thầu trên với giá 77 tỷ 888 triệu đồng.

Đến ngày 28/11/2019, Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh ký ban hành văn bản 2946/SGDĐT-KHTC, về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01, đầu tư thiết bị, đồ dùng cho các lớp mầm non 4-5 tuổi và 5-6 tuổi, bộ đồ chơi vận động ngoài trời, thiết bị vận động ngoài trời, thiết bị dùng chung cho các trường mầm non công lập. Theo thông báo nêu trên, đơn vị trúng thầu là Liên danh NSJ- Toàn Thịnh, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH NSJ, giá trúng thầu là 195 tỷ 888 triệu đồng.

Cũng trong ngày 28/11/2019, Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh đã ký Thông báo Quyết định lựa chọn nhà thầu số 2361/QĐ-SGDĐT chọn Công ty TNHH NSJ trúng gói thầu số 01 đầu tư phòng hoạt động trải nghiệm, khu vận động ngoài trời cho 65 trường tiểu học công lập, trị giá hơn 127 tỷ đồng.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH NSJ chính thức hoạt động năm 2015, có địa chỉ tại số 72, đường 64, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM, bà Hoàng Thị Thúy Nga là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đến tháng 5/2020, khi ngành chức năng bắt đầu điều tra hoạt động đấu thầu thì Công ty TNHH NSJ bất ngờ đổi tên thành Công ty TNHH Công nghệ cao LTQ, có địa chỉ tại số 40, đường 62, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM. Tổng Giám đốc LTQ là ông Lê Huy Bình, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Trước đó ông Bình là Tổng Giám đốc Công ty TNHH NSJ.

Bị can Hoàng Thị Thúy Nga, Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH NSJ.

Sở GDĐT Quảng Ninh và những nhà thầu “quen mặt”

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài Công ty TNHH NSJ, còn có hàng loạt nhà thầu “quen mặt” khác thường xuyên được Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh lựa chọn các gói thầu có giá trị lớn.

Điển hình có thể kể đến như chỉ tính từ năm 2020 đến nay, Công ty TNHH MTV Tư vấn, xây dựng và đầu tư Phạm Gia (địa chỉ tại Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) tham gia 11 gói thầu tại Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh, trong đó đã trúng thầu 11 gói.

Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Tràng An (trụ sở tại phố Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) tham gia 4 gói thầu do Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh mời thầu thì đã trúng thầu 4 gói.

Trong đó, gói thầu có giá trị lớn nhất là gói thầu Cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 cho các trường tiểu học công lập với giá trị hơn 42 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 13/1/2021, bà Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh đã ký văn bản số 44/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty TNHH Thiết bị giáo dục và Đồ chơi Tràng An (đứng đầu liên danh) trúng gói thầu số 01: cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 cho các trường tiểu học công lập với giá 42 tỷ 469 triệu đồng.

Một cái tên khác là Công ty cổ phần Vật tư thiết bị Phương Nam (Lô Dh1 Khu Công Nghiệp Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Hà Nội) tham gia 6 gói thầu của Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh, đã trúng thầu 5 gói thầu. Trong đó, gói thầu có giá trị lớn nhất là gói thầu số 04: Mua sắm, lắp đặt thiết bị mầm non thuộc dự án Đầu tư trang bị, thiết bị cho các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2018-2019 với trị giá 35 tỷ 198 triệu đồng.

Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Hồng Anh (trụ sở tại KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP HCM) tham gia 8 gói thầu tại Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh thì trúng cả 8 gói thầu.

Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Đạo (trụ sở tại Tòa Nhà Zodiac Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) tham gia 5 gói thầu của Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh và đã trúng thầu 5 gói.

Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Thái Hưng Quảng Ninh (Số 32 Đường Kim Đồng, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) tham gia 5 gói thầu, trúng cả 5 gói thầu.

Những cái tên khác như, Công ty TNHH Công nghệ cao Minh Nghĩa. Công ty cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt, Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Quảng Ninh, Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất bản giáo dục… cũng nhiều lần được Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh “xướng tên” trong nhiều gói thầu “khủng”.

Tác giả: Đức Sơn

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết