Thành ủy TP.HCM phân công nhiệm vụ cho 16 thành viên Ban Thường vụ

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã phân công các nhóm Thành ủy viên theo lĩnh vực công tác. - Nhóm Phát triển hạ tầng kỹ thuật và môi trường gồm 7 người do ông Lê Hòa Bình làm nhóm trưởng. - Nhóm Kinh tế gồm 12 người do bà Phan Thị Thắng làm nhóm trưởng. - Nhóm Văn hóa - xã hội gồm 10 người do ông Phan Nguyễn Như Khuê làm nhóm trưởng. - Nhóm Quốc phòng - an ninh gồm 10 người do ông Lê Thanh Liêm làm nhóm trưởng. - Nhóm Xây dựng Đảng gồm 11 người do ông Nguyễn Hồ Hải làm nhóm trưởng. - Nhóm Mặt trận - đoàn thể gồm 8 người do ông Nguyễn Hữu Hiệp làm nhóm trưởng.