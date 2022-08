Thanh tra việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Thời gian thanh tra sẽ diễn ra từ ngày 18/8/2022 đến 18/9/2022.

Theo đó, đối tượng thanh tra theo Quyết định này gồm: Cơ quan tham mưu, quản lý an toàn thực phẩm của các huyện, thành, thị; Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.

Đoàn thanh tra liên ngành để thực hiện nhiệm vụ nêu trên do ông Lê Đức Ánh - Phó Giám đốc Sở Công Thương làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn thanh tra còn có lãnh đao, chuyên viên các sở, ngành, đơn vị: Sở Công Thương, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Sở Y tế, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh…

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (nếu có); được sử dụng con dấu của Sở Công Thương để thiết lập hồ sơ vụ việc và xử phạt vi phạm hành chính đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định; báo cáo kết quả thanh tra cho người, cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Trong quá trình thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện các quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra và quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Trưởng Đoàn thanh tra liên ngành căn cứ Quyết định này và Kế hoạch số 789/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022 để xây dựng Kế hoạch thanh tra trình người có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định. UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm phối hợp với Đoàn thanh tra liên ngành trong quá trình thanh tra tại các đơn vị trên địa bàn mình quản lý.

