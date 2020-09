Thành tích "khủng" của lớp chuyên Anh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Áp lực tạo thành kim cương - Kỷ luật đạt mục tiêu

Là lớp chuyên Anh của ngôi trường danh tiếng Phan Bội Châu, việc học sinh cũng như giáo viên chịu nhiều áp lực đã trở thành chuyện “hiển nhiên” của cô và trò. Để áp lực trở thành mục tiêu với tinh thần háo hức muốn chinh phục, ngay từ khi bước vào năm học lớp 10, ngoài tìm hiểu thế mạnh, nguyện vọng của từng học sinh, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hoàng Lân vừa định hướng, vừa tạo khuôn phép, kỷ luật cho tập thể. Mục tiêu của cô đặt ra cho cả lớp là: 100% học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi tỉnh, 100% học sinh dự thi học sinh giỏi Quốc Gia đạt giải “có số” và dành giải Nhất; Có thủ khoa khối D toàn tỉnh. Với kinh nghiệm giảng dạy của mình, chỉ trong năm lớp 10 cô Hoàng Lân đã vạch ra cụ thể lộ trình học tập cho mỗi học sinh. Sự sát sao, đốc thúc, kịp thời cũng như luôn giữ “lửa” trong quá trình học tập của học sinh là điều không bao giờ cô giáo chủ nhiệm “lơi là”. Mỗi học sinh đều có sự “giám sát” ở tất cả các môn học, yếu phần nào, phần nào còn chưa hoàn thiện được cô trực tiếp trao đổi với cô giáo bộ môn. Bởi vậy mà các thầy cô giáo bộ môn đều đặt mình vào “cuộc đua” cùng các em trong quá trình giảng dạy.

Bạn Nguyễn Văn Hà An dành giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia (đứng phát biểu) trong giờ cô giáo chủ nhiệm.

“Thấy các bạn học một cách say sưa, “quyết liệt”, luôn nỗ lực, đến năm lớp 12 cả những bạn có thành tích cao được học bổng toàn phần, được tuyển thẳng vẫn luôn mê học, bản thân mình trực tiếp giảng dạy môn Văn mình cũng phải nể phục về sức học của các bạn ấy”- cô giáo Hoàng Hiền Lương giảng dạy môn Văn chia sẻ.

Không dấu niềm vui, sự tự hào về thành tích mà các học trò nhỏ của mình, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hòang Lân chia sẻ: “Đầu mỗi năm học tôi luôn hướng dẫn ban cán sự lớp đề ra các mục tiêu từ nhỏ đến lớn cho lớp, các biện pháp để hoàn thành các mục tiêu đó. Năm học 12, mục tiêu lớp có giải nhất học sinh giỏi Quốc Gia, Thủ khoa khối D1, giành học bổng và tuyển thẳng vào các trường đại học danh tiếng. Cứ mỗi tháng lớp rà soát các mục tiêu xem chỗ nào chưa được và cố gắng hơn. Đặc biệt sau mỗi lần thi thử THPT lớp lại cùng nhau kiểm kiểm lại kết quả và cùng hỗ trợ nhau tiến bộ. Với sự tận tâm của thầy giáo Đào Nguyên Sử, cô Nguyễn Tú Ngọc ở môn Toán và cô Hoàng Hiền Lương ở môn Văn các em đã dần hoàn thiện kiến thức”.

Tập thể lớp 12C5 trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt nhiều thành tích kỷ lục trong 3 năm học THPT.

“Tập thể lớp 12C5 chúng em luôn có câu gối đầu câu nói “Pressure makes diamonds - Áp lực tạo thành kim cương”, nhờ sự nhu cương hợp lí, rèn tính tự học, truyền cảm hứng cũng như đẩy nhiệt huyết trong suốt quá trình học tập của cô giáo chủ nhiệm mà các bạn đều nhận thức được phải cố gắng, nỗ lực hết mình. Vì vậy cả hai mục tiêu đề ra trong năm học cuối cấp của cô về kết quả thi học sinh giỏi Quốc Gia và đạt thủ khoa ở khối D1 trong kỳ thi THPT Quốc Gia, chúng em đều xuất sắc đạt được và cả lớp rất biết ơn cô giáo chủ nhiệm cũng như các thầy cô giáo bộ môn”- em Lê Linh Đan, lớp trưởng tâm sự.

Những “kỳ tích” đến học bổng các trường Đại học danh tiếng thế giới

Sự nỗ lực trong học tập của tất cả các học sinh đều được đánh dấu bằng nhiều giải cao ở các kỳ thi. Lớp 12C5 có sĩ số 34 học sinh thì 100% đều đạt danh hiệu học sinh giỏi tỉnh, với 5 giải nhất, 20 giải nhì, 6 giải ba, 3 giải khuyến khích. 100% học sinh tham gia kì thi học sinh giỏi Quốc Gia trong 2 năm học lớp 11 và lớp 12 đều đạt giải, lập được “kỳ tích” khi dành 11 giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc Gia: 2 giải nhất, 8 giải nhì, 1 giải 3. Niềm vui “vỡ òa” được các bạn diễn tả là món quà mà cả lớp dành cho các thầy cô giáo đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm đã “dày công” tiếp sức. Dành 2 giải nhất kỳ thi học sinh Quốc Gia cũng là niềm tự hào sau 10 năm trường “mất mùa” giải nhất môn Tiếng Anh, đồng thời là động lực để các bạn trong lớp tiếp tục nỗ lực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đội tuyển học sinh giỏi Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 dành 2 giải Nhất chụp ảnh cùng cô Nguyễn Thị Hoàng Lân - giáo viên chủ nhiệm.

Một trong những “kỳ tích vàng” được lớp lập nên đó là dành được 10 suất học bổng du học các trường Đại học danh tiếng thế giới mà từ trước đến nay chưa có lớp nào như: Đại học IE (Trường đào tạo kinh doanh đứng đầu Tây Ban Nha, đứng thứ 3 các trường kinh doanh trên thế giới), Đại học Alto (thuộc top 5 trường Đại học tốt nhất của quốc gia Phần Lan, top 200 Đại học hàng đầu thế giới), Đại học Dickinson, Đại học quốc tế APU (Nhật Bản), Đại học Jain Global School, Đại học University of Northumbria, Đại học University of Northampton..

Mặc dù có 32 trên tổng số 34 bạn học sinh tuyển thẳng vào các trường Đại học trong nước, nhưng không tự hài lòng với kết quả, tất cả các bạn đều khẳng định sức học vượt trội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia vừa qua. Số điểm trung bình của cả lớp ở khối D đạt 26.76, trong đó: Tiếng Anh đạt 9.5, Văn đạt 8.7, Toán đạt 8.5; có 8 điểm 10, 33 điểm 9. Em Nguyễn Ngọc Hiếu đã dành ngôi vị thủ khoa khối D1 của tỉnh, với tổng số điểm 28.7, trong đó: Văn 9.5, Tiếng Anh 9.8, Toán 9.4, Hiếu lọt vào Top 5 thí sinh có điểm cao khối D của cả nước. Một điều đặc biệt cũng được xem là “kỳ tích” của lớp là hai chị em sinh đôi Võ Hiền Khanh và Võ Ái Khanh mặc dù là diện học sinh tuyển thẳng vào Đại học, nhưng đều dành tổng điểm khối D1 cao “chót vót”, Ái Khanh 27.9 điểm, Hiền Khanh 27.05 điểm, riêng điểm môn văn, mặc dù không phải môn chuyên nhưng cả 2 chị em đều đạt trên 9, trong đó Ái Khanh đạt 9.5 (điểm thủ khoa môn văn của tỉnh).

Không chỉ dành kết quả học tập xuất sắc với top 5 cả nước, thủ khoa khối D toàn tỉnh, Nguyễn Ngọc Hiếu còn là cây văn nghệ của lớp với nhiều vai diễn kịch ấn tượng.

Nhờ được rèn luyện kỹ năng “Multi-tasking”- thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc của cô giáo chủ nhiệm nên học sinh lớp 12C5 tự tin hoàn thành nhiệm vụ học tập cũng như kế hoạch của bản thân: Lê Linh Đan là một trong những học sinh xuất sắc toàn diện khi vừa dành giải hoàn thành nhiệm vụ của một lớp trưởng gương mẫu, dành 2 giải nhì học sinh giỏi Quốc Gia môn Tiếng Anh; vừa “săn” được học bổng 100% học phí của trường Đại học danh tiếng Aalto và học bổng toàn phần của trường Đại học VinUni (Thuộc tập đoàn Vingroup), vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trưởng ban tổ chức Lễ tri ân khóa 46. Hai năm liên tiếp đạt giải Nhì học sinh giỏi Quốc Gia môn Tiếng Anh, Đinh Tiến Đạt được xem là học sinh sỡ hữu nhiều thành tích và học bổng nhất trong lớp với: học bổng toàn phần trường Đại học IE; Học bổng toàn phần (1% trong số 2000 ứng viên được trao), Chương trình “Nuôi dưỡng tương lai-Khám phá Nhật Bản”; Học bổng toàn phần, Trại học tập và Khám phá ba tuần tại Chicago và Wisconsin; Học bổng toàn phần, Chương trình hè Giáo dục khai phóng Harvard-Việt Nam; Top 14 của Cuộc thi hùng biện quốc tế EF Challenge 2018; Quán quân cuộc thi hùng biện tiếng anh “How to use smartphone in a smart way” của tổ chức tiếng anh Nam Anh Education tổ chức (2017-2018).

Đinh Tiến Đạt-Chàng trai săn nhiều học bổng nhất lớp và cô giáo Hoàng Hiền Lương-giảng dạy môn Văn.

“Khi nhận lớp chủ nhiệm đầu năm học lớp 10 rất háo hức vì ngay từ hôm đầu gặp mặt cô trò đã rất hòa hợp với nhau, nhìn thấy được ở các em mỗi người đều có một thế mạnh riêng”. Và những thế mạnh của mỗi học sinh đã được phát huy, mỗi học sinh đều đạt được mục tiêu đã lên kế hoạch là niềm vui, sự tự hào mà cô trò lớp 12C5 đã “gặt hái”. Những “kỳ tích” của học sinh chính là món quà trân quý của sự tận tâm, nhiệt huyết của từng cô thầy trong suốt 3 năm học THPT.

Tác giả: Thúy Tình

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An