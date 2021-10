Thành tích đáng nể của lớp học "con nhà nông" 100% đỗ đại học điểm cao

Lớp học trường huyện 100% đỗ đại học

Lớp 12C1-K33, Trường THPT Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) có 40 học sinh, trong đó 90% là con em của những gia đình thuần nông, nhưng luôn nỗ lực vươn lên.

"Học sinh trong lớp chủ yếu ở nông thôn, dân tộc thiểu số, trong đó không ít gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bù lại các em đều chăm ngoan, có ý chí tiến thủ, vượt khó, quyết tâm trong học tập. Điểm đầu vào của lớp 12C1 chủ yếu trung bình và trung bình khá", thầy Nguyễn Thái Hùng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C1 chia sẻ.

Tập thể lớp 12C1-K33, Trường THPT Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An (Ảnh: Trường cung cấp).

Cũng theo thầy Hùng, trước đây, hướng nghiệp chủ yếu tập trung cho học sinh khối 12. Nhưng gần đây, ngay khi vào lớp 10, thầy trò đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm và hiểu biết về khối thi, ngành học, xu hướng nghề nghiệp trong tương lai. Việc làm này vừa tạo động lực học tập cho học sinh vừa giúp các em đánh giá đúng khả năng bản thân và lựa chọn nghề nghiệp tốt.

Ngoài việc học, các em lớp 12C1 còn tham gia các hoạt động tình nguyện đi đầu trong toàn trường (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

"Năm đầu khi mới tiếp nhận lớp tôi đã trăn trở để vạch ra một kế hoạch "dài hơi", xuyên suốt 3 năm học cấp 3 cho các em. Đó là đi tắt đón đầu, ôn tập kỹ hơn, dạy chuyên đề liên quan đến thi đại học sớm hơn, tạo điều kiện cho các em có thời gian để ôn luyện, cọ xát, làm quen với thi cử", thầy Nguyễn Thái Hùng chia sẻ.

Cũng vì thế mà đến lớp 11, trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2020, lớp 12C1 đã có 6/7 em đạt giải trong đó có 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Là một giáo viên chủ nhiệm nhưng thầy Hùng luôn xem mình như một người anh, nắm bắt, hiểu rõ hoàn cảnh, sở trường của từng học sinh để có phương pháp tác động hợp lý. Dù học sinh có học giỏi hay không thì cần đặc biệt động viên, giúp đỡ để các em biết đoàn kết, vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

"Mỗi năm học, ban giám hiệu nhà trường cho phép giáo viên chủ động xây dựng chương trình dạy học. Để học sinh tiếp nhận kiến thức tốt, các thầy cô thực hiện phương châm: Dạy kỹ, dạy chậm, dạy chắc, không dồn ép, không nặng nề", thầy Hùng chia sẻ.

Lớp 12C1-K33 đã đạt thành tích đáng khâm phục khi hầu hết là con gia đình thuần nông nhưng đỗ đại học với số điểm rất cao (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Nhờ sự nỗ lực của các em học sinh cùng với sự nhiệt huyết của các thầy cô giáo và đặc biệt là thầy giáo chủ nhiệm nên thành tích của lớp 12C1 đã không ngừng được nâng cao, 100% các em có học lực khá, giỏi, hạnh kiểm tốt; có 2 em đạt giải Ba về tìm hiểu "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai".

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, 40 em học của lớp, trong đó có một em đạt điểm 29; 10 em đạt từ 28-28,5; 7 em đạt từ 26-27 điểm; 22 em đạt từ 23-25 điểm. Trong đó, cao nhất là em Phạm Thị Oanh 29 điểm (Văn 9,5; Lịch sử và Địa lý 9,75 điểm). Oanh được xếp vào top 10 thí sinh có điểm khối C cao của toàn quốc; tiếp đến là em Nguyễn Thị Xuân 28,5; Nguyễn Thị Hà Uyên 28,5 điểm…

Không những cả lớp 12C1 đều đậu đại học mà đa số các bạn đều đậu vào các trường tốp đầu cả nước như: Trường ĐHLuật Hà Nội; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn...

Tập thể lớp 12C1-K33 chụp ảnh kỷ niệm cùng thầy giáo chủ nhiệm (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Em Phạm Thị Oanh chia sẻ, do gia đình không có điều kiện học thêm nên ngay từ khi bước vào cấp 3, Oanh đăng ký học khối C: "Học khối C không phải vất vả như những khối khác, lịch học của em chủ yếu vào buổi tối mà thôi. Em thường vận dụng kiến thức thực tế vào các môn học để tiếp nhận biết vấn đề không gò bó, ép buộc. Do đó, nên ngoài giờ học ở trường em còn dành thời gian giúp bố mẹ làm việc nhà, ruộng vườn…".

Kết nối yêu thương

Ngoài tương tác trực tiếp trên lớp, lớp 12C1 còn thành lập nhóm trên mạng xã hội để tạo thêm sự kết nối giữa thầy và trò, kịp thời động viên, thăm hỏi cũng như chia sẻ, trao đổi bí quyết học tập và cả những tâm sự trong cuộc sống.

Là thành viên "bất đắc dĩ" nhưng thầy Hùng cũng thường xuyên vào nhóm để kết nối thông tin với học trò, khuyến khích các em xem các chương trình bổ ích, việc tử tế trên các kênh như: Youtube, facebook, zalo… hay như đọc các trang báo lớn ở Việt Nam.

"Những câu chuyện hay những công việc tử tế đang diễn ra trong đời sống xã hội hằng ngày giúp các em biết thông cảm, chia sẻ, bồi dưỡng tâm hồn và hiểu biết tình hình văn hóa, xã hội, thời sự, an sinh… ", thầy Hùng vui vẻ chia sẻ thêm.

Trường THPT Cờ Đỏ - nơi có lớp 12C1-K33 với 100% đỗ đại học (Ảnh nhà trường cung cấp).

Thầy Chu Thống Nhất, Hiệu trưởng Trường THPT Cờ Đỏ chia sẻ: "Cả 40 em lớp 12C1 đều đỗ đại học, đây là niềm vui, niềm tự hào và vinh dự cho bản thân các em, gia đình và nhà trường. Dù khó khăn nhưng các em học rất giỏi, có 3 em thi đạt 28 điểm trở lên chưa cộng ưu tiên; có một học sinh nằm trong tốp 9 em có điểm cao cả nước. Đây cũng là động lực để các thế hệ học sinh khóa sau học tập, noi theo, đặc biệt 3 năm gần đây nhà trường đều có lớp đậu 100% vào đại học".

Cũng theo thầy Chu Thống Nhất, lớp 12C1 của trường hầu hết các em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số của huyện Nghĩa Đàn.

"Thành công của một lớp 12C1 cũng đã tiếp sức cho hàng nghìn học sinh trên địa bàn huyện. Với các em, học không chỉ cho bản thân, cho gia đình và còn cho ước mơ được trở về làm thay đổi quê hương thêm giàu đẹp hơn". Thầy Chu Thống Nhất chia sẻ và gửi lời chúc tất cả các em lớp 12C1 trên hành trình mới đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí