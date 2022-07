Thanh niên Trung Quốc bị lừa đến Hà Tĩnh, được Công an Việt Nam giúp đỡ

Tối 5/7, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của anh Hè Xĩao Lán (SN 2003, quốc tịch Trung Quốc) gửi tới Công an huyện.

Trước đó, tối 12/6, một người đàn ông Trung Quốc đến trụ sở Công an huyện Cẩm Xuyên với khuôn mặt thất thần, lo lắng, trình báo vụ việc bị lừa đảo. Tại đây, sau khi kiểm tra, trấn an tinh thần, Công an huyện Cẩm Xuyên đã sắp xếp chỗ ăn nghỉ, đảm bảo an toàn cho anh Hè Xĩao Lán.

Người đàn ông Trung Quốc cùng bức thư cảm ơn Công an huyện Cẩm Xuyên (Ảnh: Công an Cẩm Xuyên).



Công an huyện Cẩm Xuyên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xác minh, điều tra. Bước đầu, xác nhận anh Hè Xĩao Lán đã bị một số đối tượng người Trung Quốc lừa đảo và khống chế đưa qua Việt Nam bằng đường tiểu ngạch để vào sâu nội địa Việt Nam. Khi đi qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), lợi dụng sơ hở của các đối tượng, anh Hè Xĩao Lán đã bỏ trốn.

Trong bức thư viết bằng tiếng Trung Quốc, anh Hè Xĩao Lán cho biết: "Vào ngày 12/6, sau khi thoát khỏi những kẻ lừa đảo, tôi tìm đến Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Tại đây, họ đã hướng dẫn và làm việc trực tiếp với tôi, bố trí cho tôi chỗ ăn, ở và đối xử rất tốt. Công an ở đây bảo vệ tôi một cách an toàn tuyệt đối. Những ngày ở đây, Công an thường xuyên động viên, nói chuyện, tạo một cảm giác yên tâm, giúp tôi lấy lại tinh thần. Được giúp đỡ trở về nước an toàn, tôi rất vui...".

Lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, hiện thanh niên này đã về nước an toàn.

Về vụ lừa đảo liên quan thanh niên người Trung Quốc nói trên, Công an địa phương đang điều tra, xác minh.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: Báo Dân Trí