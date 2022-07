Thăng cấp bậc hàm lên Đại úy đối với Phó Công an xã dũng cảm hi sinh

Ngày 10/7/2022, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã kí quyết định số 5149/QĐ-BCA-X01 thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí Hoàng Văn Yên, quê quán Hòa An, Cao Bằng; Phó trưởng Công an xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Hoàng Văn Yên đã dũng cảm hi sinh ngày 9/7/2022 trong khi làm nhiệm vụ.

Di ảnh đồng chí Thượng úy Hoàng Văn Yên.

Trước đó, ngày 25/6, trong lúc thực thi nhiệm vụ tuần tra bảo vệ ANTT và an toàn giao thông, tổ công tác của Công an xã Khánh Thành phát hiện Cao Thị Thanh Nh. (SN 2007, trú ở thôn Gia Răng, xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh) vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi đang điều khiển xe máy nhãn hiệu Suzuki Raider không có biển kiểm soát. Sau khi kiểm tra hành chính, tổ công tác đã tạm giữ phương tiện vi phạm đưa về xã để xử lý theo quy định pháp luật.

Quyết định thăng cấp bậc hàm đối với đồng chí Hoàng Văn Yên.

Đến chiều 9/7, bạn trai của Nh. là Hồ Minh Đạt (SN 2002, trú ở thôn Bắc Sông Giang, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh) – một đối tượng khuyết tật câm, điếc lén lút đến xã Khánh Thành trộm cắp xe máy là tang vật vi phạm nêu trên.

Phát hiện vụ việc, Thượng úy Hoàng Văn Yên, Phó trưởng Công an xã Khánh Thành cùng 2 đồng đội phối hợp Công an xã Khánh Trung trực tiếp đến nhà Đạt xác minh, truy thu xe máy Suzuki Raider đưa về Công an xã Khánh Thành.

Giữa lúc tổ công tác trở về đến gần Trạm Y tế xã Khánh Thành, Hồ Minh Đạt điều khiển xe máy khác từ phía sau lao tới, bất ngờ dùng dao nhọn đâm Thượng úy Hoàng Văn Yên hai nhát vào vùng vai phải và cổ trái, rồi tăng tốc tẩu thoát. Mặc dù được đồng đội đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên Thượng úy Hoàng Văn Yên đã tử vong khi được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh trong đêm 9/7.

Hung thủ gây án đã bị truy bắt vào sáng 10/7 khi đang lẩn trốn tại nhà người chị cùng mẹ khác cha ở thôn Bắc Sông Giang, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh).

Tác giả: T.D.H

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân