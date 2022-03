Thân xe ben lật nghiêng, đè sập cabin khiến tài xế trẻ tử vong, clip hiện trường ám ảnh

Một đoạn clip ghi lại sự cố đáng tiếc xảy ra ở công trường xây dựng đang thi công thuộc Nhà Bè, TP. HCM. Theo đó một chiếc xe ben chất đầy cát, đá đang đổ ở bãi, được nửa chừng, bỗng phần thân xe ở phía sau bị lật nghiêng, đổ sập vào cabin phía trước.

Tại hiện trường, đầu xe ben biến dạng, méo mó. Vụ tai nạn khiến tài xế trẻ tên N.T (SN 1994, quê Bình Thuận) ngồi ở trong cabin tử vong thương tâm.

Your browser does not support the video tag.

Thân xe ben lật nghiêng, đè sập cabin khiến tài xế trẻ tử vong, clip hiện trường ám ảnh

Đoạn clip sau khi đăng tải nhận về nhiều bình luận xôn xao. Đa số đều cho rằng tình huống này là bài học đáng giá cho các tài xế xe ben cần cẩn thận trong môi trường làm việc rủi ro cao.

- Quy trình khi đẩy ben là đầu xe phải dọc thẳng hàng với thùng ben. Tài xế lại đứng chữ L thế thì quá nguy hiểm.

- Lỗi nằm một phần ở sự cẩu thả. Đáng nhẽ hạ ben nặng như vậy tài xế không nên đổ ngang. Cái này đã từng cảnh báo rất nhiều vụ rồi.



Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc